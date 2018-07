Política 18-07-2018

Tarud: “Estoy dispuesto a competir para la próxima candidatura presidencial”

El ex diputado Jorge Tarud anunció ayer en una entrevista en la Radio El Conquistador que está dispuesto a competir con otras candidaturas dentro del Partido Por la Democracia para ser la próxima figura para la carrera presidencial.

Al respecto, Tarud señaló “Yo estoy absolutamente dispuesto, y lo digo responsablemente, a competir con Ricardo Lagos Weber, con Heraldo Muñoz y con quien quiera competir para la próxima candidatura presidencial" y, en este sentido agregó, “nuestro sector tiene que tener varias posibilidades de candidaturas, porque hoy en día vemos claramente una falta de liderazgo en la oposición, un vacío total de liderazgo".

“Por lo tanto, competiremos, pero de la forma que le señalo, es decir con voto abierto, porque el PPD no puede volver a cometer el tremendo error de elegir un candidato entre cuatro paredes, con los resultados conocidos. Por lo tanto, deberá realizar una votación abierta para que en esa elección puedan votar todos los ciudadanos independientes desde Arica a Punta Arenas", manifestó el también ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Tarud indicó a su favor "tengo una trayectoria intachable y no me he equivocado nunca en tratar los temas de Estado cuando han sido de Estado".