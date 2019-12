Política 31-12-2019

Tarud exige a La Moneda prolijidad en los ministros para que Chile deje de ser el hazmerreír de la comunidad internacional



El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores asegura que Corea del Sur hizo un festín con que el K-Pop fuera, según el informe de inteligencia del Gobierno, el causante del estallido social y pide seriedad por parte del Ejecutivo.



Con reparos claros a la conducción del Presidente Sebastián Piñera y el rol que han jugado sus ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, el ex embajador, Jorge Tarud, hace un llamado para priorizar el prestigio que tenía Chile en el extranjero previo al estallido social evitando vergüenzas como el informe de inteligencia que culpó al K-Pop de lo sucedido en Chile.



“Le hago un llamado al señor Presidente, Sebastián Piñera, para que controle el daño que le están causando al país su ministro del Interior, Gonzalo Blumel; y su ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera; en esta crisis que vive el país”, mencionó Tarud.



Sobre el titular del Interior, el ex diputado lo reprocha por “informar del estudio de inteligencia con información sofisticada de Big Data que no sólo ridiculizó al Gobierno, sino que al país entero, convirtiéndonos en el hazmerreír de la comunidad internacional, incluso de la televisión de Corea del Sur con el K-Pop”.