Política 05-03-2019

Tarud insiste a La Moneda que termine la campaña mediática en torno a Venezuela y pide al Grupo de Lima las máximas sanciones en caso que se detenga a Juan Guaidó

El ex parlamentario argumentó que la actitud tomada por el Presidente Piñera no es digna de un Mandatario chileno.



El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, comentó la posición que ha tomado La Moneda en torno a la crisis política y de derechos humanos de Venezuela, la que calificó de mediática e insuficiente.



“Cuando el presidente Piñera señala que algunos podrían alegrarse de que la ayuda humanitaria no haya entrado a Venezuela puede tener razón, pero en lo que no tuvo razón es en la forma en que se ha conducido la política exterior hacia Venezuela. Ir a pararse en la frontera con otros dos Presidentes, eso no es para un Mandatario de Chile”, enfatizó Tarud, recalcando que este tipo de actividades se debieron consultar con los otros jefes de Estado que participan en el Grupo de Lima.



“Si hay ocho o diez Presidentes que acompañan a Juan Guaidó, eso sí es un hecho político diplomático contundente, pero no sólo tiene que buscarse efectos mediáticos para la política interna, porque eso es absolutamente inconveniente, incluso para la imagen de Chile”, recalcó.



Lo mismo planteó sobre el rol de la ONU y los llamamientos que se hacen, desde el Ejecutivo y los partidos de Chile Vamos, a la comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Ciertamente que la alta comisionada para los Derechos Humanos debe ir a Venezuela, pero que extraño que el Presidente Piñera no diga nada del secretario general de Naciones Unidas. Él es el responsable político y en Venezuela tenemos, aparte de una crisis de derechos humanos, una crisis contundente política”.



En torno al rol que debe jugar la comunidad internacional, el ex embajador menciona que “hay que seguir apoyando la democracia en Venezuela con mucha fuerza y estar muy atentos si detienen a Juan Guaidó. Debe haber una reacción muy contundente en la comunidad internacional”.