Política 11-04-2018

Tarud llama a no politizar Proyecto de Inmigración

El ex embajador y otrora presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, hizo un llamado a no politizar un tema de Estado, como la inmigración, en el país.



En primer lugar, valoró que el gobierno haya incluido la petición le hizo la administración anterior de establecer una visa humanitaria o de responsabilidad democrática con el pueblo venezolano con quien Chile está en deuda por darle refugio a miles de chilenos que en el pasado sufrieron persecuciones. “Lamentable que siendo gobierno muchos de ellos sufrieron el exilio y no nos escucharon”.



“Habrá que ver el detalle del proyecto anunciado por el Gobierno, pero en principio se denota razonable y sigue la línea de países como Australia que considera el interés nacional como asimismo los derechos de los inmigrantes”, declaró Tarud, agregando que “como embajador en ese país vi en la práctica que hay que medir la capacidad que se tiene como país para absorber en nuestra economía y, asimismo, conferir los derechos sociales que requieren los inmigrantes, y en consecuencia la creación de un Servicio Nacional de Inmigración y un consejo para tales efectos me parecen acordes para cuantificar las posibilidades del país”.



El ex embajador llamó a dejar los populismos de lado y a hacer aportes con altura de miras en el Parlamento pensando en el interés nacional en asuntos que de Estado que van más allá de las corrientes políticas.