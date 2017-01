Política 25-01-2017

Tarud llama al Gobierno a respaldar iniciativa australiana de incorporar a China al TPP

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y ex embajador de Chile en Australia y China, hizo un llamado al Gobierno de Chile a respaldar la iniciativa australiana de invitar a conversar a China para incorporar a ese país al TPP, luego de la salida de Estados Unidos con la firma del nuevo presidente Donald Trump.



“Australia ha tenido la iniciativa hoy de parte de su Primer Ministro de invitar a China a conversar y me parece que es una buena iniciativa, porque hoy día vemos que China es partidaria del libre comercio y vemos que el nuevo Presidente de Estados Unidos es partidario del proteccionismo, en consecuencia, hay que revisar esta posibilidad”, manifestó el diputado.



Por ello, señaló “le hago un llamado al Gobierno de Chile a apoyar la iniciativa australiana”, explicando, al mismo tiempo, que para nuestro país lo más conveniente del actual TPP es el acuerdo con Japón, “porque éste se abrió a los productos agrícolas, donde siempre ha sido proteccionista”. Por lo tanto, Tarud agregó “conociendo bien los 2 países, porque fui embajador en China y Australia, se puede hacer una muy buena relación con ellos e invitarlos pronto a conversar”.



A raíz de la salida de Estados Unidos de este acuerdo, Tarud dijo “saliéndose uno de los integrantes que conforma el 60 por ciento de las economías de los 12 países, evidentemente que no se puede seguir con ese mismo acuerdo, hay que dialogar y conversar con los otros 10 países y entre ellos Australia, siendo este último un gran aliado de Chile en la negociación con Estados Unidos”, asimismo, afirmó “no va a ser el mismo formato, es imposible que sea el mismo TPP, sería otro acuerdo, pero evidentemente que es interesante conversar con los chinos que hoy día están en una postura muy abierta y contraria a lo que es el proteccionismo que está instalando Trump. Además, debemos prever también, porque no sabemos si el señor Trump mañana va a querer revisar los tratados bilaterales económicos, nosotros tenemos uno de hace 11 años, aunque por el momento resulta ser favorable a Estados Unidos y pienso que el presidente Trump va a ser inteligente de ver que un tratado les está favoreciendo no lo va a terminar, pero nunca sabemos”.