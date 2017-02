Crónica 11-02-2017

Tarud pide a Fiscal Nacional designar a un Fiscal para investigar al llamado “cartel del fuego”.

El diputado Jorge Tarud luego de reunirse ayer con el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, celebró la designación de Ximena Chong como fiscal exclusiva y le solicitó que la profesional concurriera personalmente a España para recabar los antecedentes de las empresas cuestionadas por la justicia española en el llamado "cartel del fuego".

"Me comuniqué en el día de ayer con el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, para pedirle que nomine a un fiscal especial con respecto a este caso, porque evidentemente que los antecedentes que han surgido en España señalan que este “cartel del fuego” empleaba los mismos métodos en España, Portugal, Italia y Chile, por lo tanto, se tiene que investigar a fondo. En consecuencia, celebro que el Fiscal Nacional haya nominado en la tarde de ayer a la fiscal Chong para que se dedique a este caso y, asimismo, le he sugerido que sería conveniente que la fiscal Chong viaje personalmente a España para recabar todos los antecedentes de la justicia española y con ello iniciar una investigación en nuestro país", manifestó el diputado.

Por otro lado, el parlamentario indicó "me parece que la actitud que ha tenido Conaf es absolutamente inaceptable, en el sentido de que vimos en el día de ayer a un alto funcionario decir que ellos no tenían conocimiento de que estas empresas estaban siendo procesadas, eso no es creíble" y, al mismo tiempo, el legislador agregó "la Conaf, Onemi y otros pueden utilizar nuestros servicios en el exterior para adquirir detalles, por ejemplo, se le consulta a nuestras embajadas si tienen antecedentes sobre estas firmas, ¿Por qué no lo hicieron?, ¿Cómo hacen contratos con empresas que están siendo procesadas?, por lo tanto, se tiene que investigar a fondo, me parece preocupante todo lo que hemos visto".

"Las suspicacias las teníamos todos los chilenos. En primer lugar, la demora para la llegada del supertanker, se dijo por parte de Conaf que tiraría una llovizna que no serviría para nada, que no podría volar a baja altura, sin embargo, todos los chilenos fuimos testigos de lo impecable que fue el desempeño del tanquero. Además, Conaf les pedía que pagaran el agua y los derechos de aterrizaje, es decir, dificultades hasta el último minuto", enfatizó.

"Segundo- continuó- el embajador de Rusia ofreció el ilyushin el día lunes, pero ¿cuándo se aceptó la oferta? el día jueves, 4 días después, y "el luchin" llegó el lunes siguiente, es decir, una semana de atraso. Y uno se pregunta ¿por qué? cuando teníamos 4 regiones incendiadas, por qué no se actuó con rapidez y diligencia conforme a la emergencia, por lo tanto, nosotros los chilenos tenemos muchas dudas de cómo se obró en toda esta situación".

Finalmente, Tarud dijo "es importante investigar a las empresas que están siendo procesadas por la justicia española que tienen representantes en Chile “.