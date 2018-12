Política 18-12-2018

Tarud: “Piñera contradice la postura que Chile defendió en La Haya como excusa para no adherir a Pacto migratorio”

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, culpó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, de utilizar la política internacional para ganar unos puntitos en las encuestas, obviando incluso la estrategia que utilizó Chile en la Corte Internacional de La Haya.



“Los argumentos del Presidente Piñera para no adherir al pacto mundial de migración se contradicen con la defensa que hizo Chile en La Haya, al rechazar una resolución de la OEA de 1979 que pedía a Chile negociar soberanía con Bolivia quien pretendía que esta resolución era vinculante y tenía efecto jurídico”, dijo el otrora embajador, recalcando que el jefe de Estado está argumentando su punto con Fake News.



“El Presidente señaló que el pacto tenía efecto jurídico cuando no lo tiene, siendo el pacto meramente de carácter político y no vinculante. Estas contradicciones le causan un enorme daño a la credibilidad de Chile y todo esto para intentar subir en las encuestas, confundiendo e infundiendo temor a la ciudadanía con la inmigración ilegal y descontrolada”, plantea Tarud.



En tanto, enfatizó que acá se hace un daño al país y plantea que “igualmente el Presidente sigue bajando en las encuestas”. En esta misma materia, el ex parlamentario argumenta que “la migración es un tema de Estado y no de un sector político en particular. Es deplorable que se haya roto una tradición de tratar un tema de Estado como es la política exterior con fines de política interna”.