Política 21-02-2017

Tarud por anuncio de candidatura de Goic:

Ante el anuncio de la senadora Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristiana, de su disposición a ser la candidata presidencial de su partido, el diputado Jorge Tarud, quien fuera precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, valoró la disposición expresada por la senadora por Magallanes.

“Valoro la disposición que ha expresado la senadora Goic de ser la candidata de la Democracia Cristiana a la Presidencia de la República y en el sentido unitario que ella lo ha expresado. A mi juicio la Democracia Cristiana no podía estar ausente de la contienda presidencial no teniendo un candidato de sus filas, por lo tanto, aquí tendremos entonces una verdadera competencia entre los candidatos de los partidos de la Nueva Mayoría y será la ciudadanía la que elija al abanderado presidencial y no que las cúpulas partidistas designen a un candidato”, manifestó el diputado.

Asimismo, el parlamentario sostuvo “la decisión de la senadora Goic significa una tremenda derrota para quienes creían que podían continuar con sus viejas prácticas y ser designados por secretaría. En consecuencia, será extraordinariamente importante trabajar en un programa de Gobierno consensuado, realista, factible y realizable en un periodo presidencial de 4 años”.

Por último, Tarud dijo “habiendo sido embajador de Chile en la República Popular China, y aunque no compartí la política y el estilo de Mao Tse-tung, sí comparto su célebre frase “que florezcan todas las flores”.