Crónica 09-02-2017

TARUD POR ARANCIBIA Y ALEUY: “CUANDO ESTÁBAMOS OCUPADOS EN REALIZAR GESTIONES PARA COMBATIR LOS INCENDIOS, OTROS SE DEDICABAN A HACER POLÍTICA”

Santiago, 08 de febrero.- El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, se refirió a las declaraciones efectuadas por el ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quién en el día de hoy declaró ante la Fiscalía, tras ser denunciado por el Ejecutivo luego que afirmara que el Gobierno conocía el origen de los incendios.

Al respecto, Tarud señaló que propondrá a la comisión invitar al almirante en retiro a la Cámara de Diputados “para que nos confiera la información que él dice poseer, puesto que es nuestra obligación como comisión de Defensa contar con todos los antecedentes que él disponga”.

Además, el diputado sostuvo que “durante la emergencia le consulté en varias oportunidades tanto al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas si poseían información respecto a grupos organizados que estuviesen actuando para provocar los incendios y la respuesta que recibí fue que no había ninguna información ni antecedentes que permitiesen aseverar la existencia de grupos organizados para dichos actos criminales”.

Asimismo, el parlamentario dijo “me parece que la vía adecuada que debió usar el señor Arancibia habría sido la de proporcionar los antecedentes que tenía ante la justicia y no proceder en la forma que lo hizo haciendo política cuando casi 4 regiones del país estaban en llamas”.

“Cuando estábamos ocupados en realizar gestiones para combatir los incendios, otros se dedicaban a hacer política”, enfatizó.

Por otra parte, Tarud criticó el proceder del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, indicando que “no me pareció ni correcto ni prudente señalar que él va a citar a personas, ya que es un ámbito que a él no le compete y que solo le corresponde a los fiscales y a la justicia”.