Crónica 02-09-2018

Tarud por contrademanda de morales por las aguas del Silala: “es propaganda para su campaña”

El ex diputado Jorge Tarud se refirió al anuncio del Presidente de Bolivia, Evo Morales, de que su país presentó una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por el litigio de las aguas del río Silala, señalando que “nada nos puede extrañar del Presidente Morales”, enfatizando que es “propaganda para su campaña”.

“Nada nos puede extrañar de parte del Presidente Morales. Cuando él señaló que por ninguno motivo iría a La Haya, 24 horas después anunció que demandaría a Chile para pedir soberanía sobre territorio chileno. Y hoy anuncia una contrademanda por las aguas del Silala”, señaló Tarud, primera autoridad chilena en visitar este cauce.

Al mismo tiempo, el ex Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y ex Presidente de la comisión de Defensa, agregó, “ellos evidentemente que se demoraron y pidieron más plazo para presentar una contrademanda, porque Bolivia nunca va a poder probar que Chile ha desviado las aguas que transcurren naturalmente por la pendiente sean o no aguas de manantial. Da exactamente lo mismo, esas aguas siguen el curso natural de la ley de gravedad, por lo tanto, esta es otra medida más de tipo publicitario, interno y propagandístico de parte de Evo Morales para su campaña”.

Por otro lado, el ex legislador explicó que si bien Chile demandó y utilizó por primera vez en la historia esta Corte cuando teníamos otra demanda de Bolivia por soberanía, “para qué demandamos cuando nunca van a poder probar que Chile va contra la ley de gravedad, ¡imposible!”, en consecuencia, para Jorge Tarud, de la forma en que ha dictaminado este tribunal en otras demandas “donde le dan un poquito a uno y le dan un poquito a otro” aseguró “yo me temo que esa demanda de Chile y, lo señalé en su momento en la comisión de Relaciones Exteriores frente al canciller Heraldo Muñoz, y quedó registrado en acta, que esa demanda fue un error”.