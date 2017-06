Política 02-06-2017

Tarud por mensaje de Bachelet: “valoro anuncios en educación y llamado a elegir gobernadores”

El diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud siguió la cuenta pública en la Región del Maule junto a otros dirigentes en “una clara señal regionalista” y valoró los anuncios de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en materia de educación, migración y elección de gobernadores regionales.



“Mi presencia aquí es una clara señal regionalista, por eso quiero destacar la fuerza con que la Presidenta de la República habló de la elección de intendentes, quienes se llamarán gobernadores. Nosotros queremos independencia como regiones de Chile, nosotros queremos decidir nuestro futuro, por lo tanto, aplaudo el énfasis que puso la presidenta y espero que el Senado también haya escuchado el discurso”, manifestó el diputado Tarud.



Por anuncios en la región, el diputado manifestó, “espero que dentro de los proyectos se contemplen más embalses para la Región del Maule, por ser una región agrícola necesitamos más agua, porque ese será un problema grave del futuro por el cambio climático. Pero dentro de los anuncios que beneficiarán a la región están la gratuidad en la educación, la elección del gobernador, para que este sea una persona que tenga apoyo ciudadano para poder enfrentar al gobierno central, porque cuando se tiene apoyo ciudadano y se es electo y no designado, uno al gobierno de turno le puede decir esto no es bueno para la región, sin embargo, cuando uno es designado no puede hacer eso, porque al segundo le piden la renuncia. Por lo tanto, lo que señaló la presidenta con énfasis espero que los senadores hayan escuchado y tengamos la elección de gobernadores”.