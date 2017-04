Política 15-04-2017

Tarud por pensiones: “Que el Gobierno nos invite a dialogar y no solo nos informe por la prensa”

Luego de que la Presidente Michelle Bachelet diera a conocer los detalles a la reforma al sistema de pensiones elaborada por el Ejecutivo en la noche de este miércoles, el diputado Jorge Tarud señaló que el anuncio “va en la dirección correcta”, sin embargo, espera que el Gobierno invite a los parlamentarios a “dialogar” por ser un “tema de Estado”.

“Hemos visto los titulares que nos parecen que van en la dirección correcta. Asimismo, el ministro de Hacienda nos señala que el proyecto estaría en 3 meses más, por lo tanto, nosotros esperamos que el Gobierno tenga la consideración de escuchar también a los parlamentarios y no informarnos a través de los medios de comunicación”, declaró Tarud.

Para el parlamentario las pensiones son “un tema de Estado”, por lo tanto, considera que se debe ser “muy cuidadosos, porque es un tema que no se puede politizar, aunque ya vemos que se ha politizado en algunos sectores de la oposición y eso no es conveniente”.

“Aquí tenemos un problema serio, tenemos un problema real que son las bajas pensiones, en consecuencia, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero que también el Gobierno nos invite a dialogar y a trabajar con ellos y no solo nos informe por la prensa”, concluyó.