Política 17-05-2017

Tarud por Piñera: “Chile necesita un presidente que no tenga ningún tipo de interés que en el exterior pueda presionarlo”

El diputado Jorge Tarud se refirió a la revelación de la existencia de una nueva sociedad no declarada por el abanderado presidencial de Chile Vamos, el ex presidente Sebastián Piñera, en las Islas Vírgenes británicas, señalando que “no es una forma de proceder para alguien que aspira nuevamente a la Presidencia de Chile”.

“Hace ya mucho tiempo que los chilenos dejamos de ser vírgenes con todo los movimientos de acciones y de plata y de fideicomisos tuertos de parte de Sebastián Piñera. Ya nos mintió en la campaña anterior cuando nos dijo que su fideicomiso era general, sin embargo, compraba acciones de empresas pesqueras peruanas mientras Chile defendía su soberanía marítima”, manifestó el diputado Tarud.

En ese sentido, agregó “hoy día vemos una nueva información sobre nuevas sociedades en las Islas Vírgenes y, asimismo, cada 24 horas aparecen nuevas informaciones. Si no le dice la verdad a la ciudadanía, eso de que su patrimonio ahora está dividido y que sus hijos manejan los negocios en el exterior, eso no es creíble, la ciudadanía no lo cree y existe una enorme desconfianza”.

A juicio del parlamentario, “no es una forma de proceder para alguien que aspira nuevamente a la Presidencia de Chile. Nuestro país necesita un presidente que no tenga ningún tipo de interés que en el exterior pueda presionarlo. Chile tiene que defender sus intereses siempre al cien por ciento y un presidente no puede ser presionado por los intereses que tenga en su vida personal o familiar en el exterior”.