Política 22-12-2016

Tarud por propuesta de Insulza: “no convocar a los ciudadanos sería un error histórico”

El precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, diputado Jorge Tarud, valoró la propuesta del precandidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, de realizar una consulta ciudadana para elegir al candidato común del PS-PPD, indicando que de lo contrario, “sería un error histórico”.

“Me alegro mucho de la propuesta de José Miguel Insulza, es algo que yo he venido proponiendo hace mucho tiempo, puesto que los acuerdos cupulares para designar y no elegir candidato son impresentables en el momento político que vive Chile hoy. Muchos no han leído el mensaje de la ciudadanía donde tuvimos una fuerte abstención en la elección pasada. Por lo tanto, tienen que participar los independientes en una elección tan importante”, afirmó el diputado.

Asimismo, el parlamentario señaló: “aquellos que tomen acuerdos cupulares y designen candidato, ese candidato estará absolutamente destinado al fracaso, por lo tanto, valoro esta propuesta que ha hecho José Miguel”, señalando que “es lo indicado, es lo democrático que participen todos los ciudadanos y hagamos una consulta en el mes de marzo o en el mes de abril, donde, además, todos los candidatos hagamos debates en todo Chile”.

“Invité a Ricardo Lagos en el consejo nacional a debatir, pero no contestó.