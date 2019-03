Política 19-03-2019

Tarud por Prosur: “Chile no puede continuar con una política exterior errática, improvisada e imprudente”

Con el temor que sea un nuevo golpe a la credibilidad de Chile en el Mundo, el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, se refirió al encuentro de que se sostendrá el viernes en nuestro país de la Cumbre Presidencial para la Integración de América del Sur (Prosur).



“Unasur fracasó por constituirse ideológicamente y el destino de Prosur puede ser exactamente el mismo. Una entidad que representa la voz de Latinoamérica en la comunidad internacional debe tener a todos los latinoamericanos y dejar fuera a México constituye ya un gran error”, recalca Tarud, apuntando a la improvisación del Ejecutivo, porque “el objetivo real de Prosur no lo conocen siquiera quienes convocan”, argumentando que, para defender valores fundamentales, como la democracia y los derechos humanos, no es necesaria una organización formada a conveniencia.



“La idea de Prosur es otra improvisación del Gobierno del Presidente Piñera en política exterior. Desde el retorno a la democracia, oficialistas y opositores, incluyendo el primer Gobierno de Sebastián Piñera, trabajamos con unidad y propósitos comunes, sin embargo, este Gobierno utiliza un tema de estado como una herramienta de política interna”, enfatiza Tarud, ejemplificando con el pacto migratorio, el fallido viaje a Cúcuta, el ofrecerse como espejo a la transición de Venezuela, entre otras decisiones a las que el ex parlamentario apunta como motivos del deterioro de nuestra imagen como país en el extranjero.



Tarud agrega que “Chile no puede continuar con una política exterior errática, improvisada e imprudente. La comunidad internacional se pregunta qué le pasó a Chile, pues teníamos una política clara, seria, profesional y confiable y ahora nadie sabe qué nuevos episodios desatará este Gobierno”.