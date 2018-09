Política 14-09-2018

Tarud y próximo fallo de La Haya: “ninguna corte tiene la potestad para obligar a negociar a una nación soberana”



El ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputados y ex embajador, Jorge Tarud, reaccionó ante el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que se dará a conocer el 1 de octubre en el marco de la sentencia ante la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico entre Chile y Bolivia.

Al respecto, Tarud afirmó “ninguna Corte del mundo tiene la potestad para obligar a una nación soberana e independiente, como lo es Chile, a negociar su propio territorio. Un fallo de esa naturaleza, nuestro país no lo va a aceptar, porque aquí hay tratados, como el Tratado de 1904, el cuál zanjó en forma definitiva y a perpetuidad esa disputa con Bolivia”.

“Ahora bien -continuó- esta Corte tiene lo que se llama el componente de equidad y fue de esa forma como perdimos 22 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva con Perú. En consecuencia, que esta Corte falle que Chile tiene la obligación de negociar es absolutamente inaceptable. Siempre vamos a estar disponibles para dialogar, siempre y cuando sea bajo el Tratado de 1904 y sin ninguna otra consideración”, especificó.

Por otro lado, Jorge Tarud lamentó la falta de trabajo diplomático del Gobierno de Chile “en defender nuestra postura”.