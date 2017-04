Política 29-04-2017

Tarud y proyecto que resta exclusividad al SII de querellas por delitos tributarios: “es la oportunidad de recuperar confianza ciudadana”



Luego de que la Cámara de Diputados decidiera poner en discusión, para el próximo martes, el proyecto de ley que resta exclusividad al Servicio de Impuestos Internos (SII) para presentar querellas por delitos tributarios, el diputado Jorge Tarud (uno de los autores de la iniciativa) hizo un llamado a los parlamentarios para que aprueben el contenido del texto, el que hace algunos meses ya fue rechazado por la Comisión de Hacienda.

“Quiero hacerle un llamado a mis colegas para que aprueben este proyecto, ya que no puede ser que algo que es delito esté decidido por un funcionario designado políticamente por el Gobierno de turno”, explicó Tarud, quien agregó que “aprobando este proyecto, el Congreso tiene una gran oportunidad para dar inicio a la recuperación de la confianza ciudadana. De lo contrario, los que voten en contra tendrán que decir claramente qué es lo que quieren proteger o a quiénes intentan ayudar”.

Además, el parlamentario comentó que “si un hecho es constitutivo de delito, tiene que ser de acción pública, por ello me alegro que la Corte Suprema, la Fiscalía e incluso el Contralor General de la República hayan manifestado su apoyo a esta iniciativa”. Finalmente, Jorge Tarud aprovechó la ocasión para hacerle un llamado al Gobierno, al que pidió “reconsiderar su postura”. Así, el diputado PPD manifestó que “ellos dicen que el SII actúa muy bien, pero a nuestro juicio no es así. Hemos visto arbitrariedad en contra quiénes se presentan las querellas y por lo tanto es necesario que revisen su postura y vayamos por la total transparencia en el país”.