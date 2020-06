Nacional 12-06-2020

Tasa de letalidad en la RM supera por primera vez promedio nacional y concentra el 85% de los decesos



Por primera vez, desde el inicio del conteo de casos y decesos por coronavirus, la Región Metropolitana registró una tasa de letalidad más alta que el resto del país. Hoy ese registro, que es el porcentaje de víctima fatales en relación a la cantidad de contagiados, fue de 1,83 en la RM, mientras que a nivel nacional llega a 1,72.

Hasta el reporte de este jueves 11 de junio, según el balance realizado por el Minsal, Chile acumula 154.092 casos de contagiados y 2.648 fallecidos. Por su parte, la Región Metropolitana acumula 124.135 casos, y 2.273 muertes, lo que equivale al 80% de diagnosticados y el 85,6% de decesos. Por otro lado, también es posible calcular la positividad estimada de los exámenes (testeos por PCR) alcanzada en el país y compararla con los datos en la Región Metropolitana, considerando el comportamiento de los dos últimos días (miércoles 10 y jueves 11 de junio). Esto, porque el Minsal no entregó estos datos entre el día 2 y el 9 de junio. Ayer, la positividad estimada en la RM fue de 59,3% -la cifra más alta desde que se tiene registro-, con 7.792 exámenes practicados, mientras el total nacional fue de 39,6%. Hoy jueves, en tanto, la positividad estimada en la RM fue de 35,9%, con 12.227 exámenes practicados, mientras la positividad a nivel nacional fue 28,0%. La relevancia del índice Desde el inicio de la pandemia, que hoy cumple 100 días desde el primer caso confirmado en el país, las autoridades del Gobierno apostaron a mantener un índice de letalidad bajo como parte de la estrategia para enfrentar la crisis. De hecho, hasta el momento, el índice de letalidad de Chile es uno de los más bajos del mundo y hoy, consultado sobre los aspectos positivos de su gestión, Mañalich lo nombró. "La baja letalidad, el soporte que se le ha dado a la red asistencial, la identificación de casos y exámenes de PCR que son extraordinariamente altos por millón de habitantes comparado con cualquier otro país de América, habla de un esfuerzo, no de este ministro sino del Gobierno entero y de mucha gente gente que no está en este Gobierno", enumeró. Sin embargo, la tasa a nivel nacional ha ido creciendo en los últimos días. Si el 1 de junio esta era de 1,06; seis días después llegó a 1,2. Hoy, como se señaló, es de 1,7.