Nacional 08-10-2020

Tasas "históricamente bajas" y 6 meses de gracia: BancoEstado lanza agresiva campaña de créditos hipotecarios



"Hipotecazo" es el nombre de la campaña que lanzará este miércoles el BancoEstado y que busca potenciar la venta de viviendas en el país, además de apuntalar la actividad económica tras la crisis. Así, de acuerdo a los detalles entregados por el presidente de la entidad, Sebastián Sichel, la tasa del crédito hipotecario que se ofrecerá será fija y "la más baja que ha habido en la historia". En la antesala del anuncio oficial, Sichel adelantó en 24 Horas que la campaña gira en torno a tres ejes: rebajar las tasas para primera vivienda a 1,99% como tasa fija durante todo el periodo del crédito; aumentar el monto de financiamiento de 80% -que es la regla hoy en el mercado- hasta el 90%; cambiar la lógica de que son créditos a 20 años, llegando a 25 años o a 30 años si es necesario.

"El objetivo es incentivar la compra de primeras viviendas para aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Las circunstancias son difíciles y sabemos que muchos están complicados, pero aquellos que mantienen su trabajo o que con el 10% juntaron un pequeño capital, pueden comprar su primera vivienda, ayudando a las familias y reactivando la economía", dijo el presidente de BancoEstado. ¿Quiénes pueden acceder al "Hipotecazo"? "Esto es para todo el mundo, esto no es sólo para clientes de BancoEstado, cualquier persona que quiera puede solicitarlo. El requisito es tener o justificar renta en el periodo de los últimos seis meses". ¿La tasa de 1,99% es sólo para primera vivienda?



"La tasa de 1,99% es para primera vivienda, pero la que va de 1,99% a 2,39% puede ser para segunda vivienda o vivienda de inversión, por lo tanto igual la tasa máxima que vamos a ofrecer también es la más baja del mercado, lo que pasa es que la 1,99% está pensada en primera vivienda, pero para la segunda igual alguien puede solicitarlo y también tendrá tasas más bajas que el resto del mercado". "La tasa exacta del 1,99% es para primera vivienda, pero todo lo que va desde ahí hasta el 2,39% es para repactar, para segunda vivienda y para quienes quieren más financiamiento que el 80%, es decir, la idea es que el techo sea 2,39% pero vamos a bajar a 1,99% si es primera vivienda". ¿Cuánto durará la campaña? ¿Cómo se accede? De acuerdo a Sichel, la posibilidad de acceder a las tasas descritas va a durar hasta el 30 de diciembre. La solicitud tiene que hacerse vía web en la página del BancoEstado en un banner que dice "Hipotecazo" o en el teléfono 600 400 7000. "Uno puede solicitar incluso hasta 6 meses de gracia manteniendo la tasa, por lo tanto uno podría solicitarlo el 20 de diciembre, pero empezar a pagarlo el 20 de junio con los periodos de gracia", contó. ¿En cuánto tiempo me aprueban el crédito? "La pre aprobación es de máximo tres días, la persona manda la solicitud, se le pre aprueba y después se le van a solicitar los antecedentes necesarios para corroborar esa información si es que el banco no la tiene. Si no tenemos información de esa persona, en esos tres días que solicitarla y máximo en 7 días se le va a decir si fue o no aprobado definitivamente el crédito".