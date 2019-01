Nacional 03-01-2019

TC declara inadmisible requerimiento que buscaba llevar nuevamente a juicio a guionista de "Veinteañero a los 40"

Firme quedó la sentencia del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que el pasado 23 de noviembre absolvió al guionista de la teleserie de Canal 13, "Veinteañero a los 40", Sergio Díaz, por presunto plagio. Lo anterior, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declara inadmisible el requerimiento presentado por Alex Rivera y Marcelo Guajardo, creadores del proyecto "Qué hay de nuevo viejo" y cuya historia, según acusan, habría sido copiada por la producción que la estación lanzó con Francisco Pérez-Bannen, Tamara Acosta y Pablo Macaya como protagonistas.

La causa se inició tras la querella presentada por Rivera y Guajardo -que en 2013 trabajaron en el taller de guionistas que impartía el canal- en 2015. Tras una serie de diligencias, la fiscalía decidió no perseverar en la investigación luego de estimar que no existían antecedentes que pudiesen ser constitutivos de delito. Pese a ello, ambos insistieron y en una causa privada llevaron a juicio a Díaz por plagio, pidiendo una pena de 540 días y una multa de 1.000 UTM- $48.353.000-. A raíz de esto, el guionista fue condenado A 204 de presidio y el pago de 10 UTM -$483.530-. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el juicio y ordenó un segundo, por notables vicios en la sentencia condenatoria. Tras el nuevo proceso, se descartó, de manera unánime, la existencia de delitos y la participación del acusado en los hechos que sustentaron la acusación: se estimó que no existían evidencias ni pericias que den cuenta de alguna copia, enfatizando que los querellantes no presentaron "la prueba –fundamentalmente documental- que pudiera ser apreciada y cotejada directamente por los sentenciadores para establecer las infracciones postuladas a la ley de propiedad intelectual, la que no pudo deducirse de los testimonios vertidos en términos generales, más orientados a proporcionar opiniones que antecedentes fehacientes”.