¿Te acuerdas cuando decían que los TV 4K eran una utopía?

Hace unos años, cuando se lanzaron los televisores con tecnología 4K, muchos dijeron que eran completamente innecesarios ya que no existían los contenidos producidos en esa resolución. Entonces, ¿para qué? Desde ese lanzamiento han pasado cerca de 6 años, y la cantidad de contenido creado con esa calidad creció considerablemente.



De hecho, una proyección realizada por IHS Markit sobre la venta de los televisores 4K cuando estos se lanzaron, se quedó bastante corta en comparación a la recepción que finalmente tuvo por parte de los telespectadores, donde se octuplicó lo esperado.



Hace pocas semanas, de alguna forma, la historia volvió a repetirse, pero esta vez con el “hermano mayor” del 4K. En abril, se lanzó en el mercado un televisor con 33 millones de pixeles, un producto que eleva el estándar de calidad de la imagen a un punto nunca antes visto. La pregunta volvió ¿por qué lanzar un TV de estas características cuando hay tan poco contenido generado en 8K?



Hablamos de tecnología inteligente y avanzada de la mano de la Inteligencia Artificial, que permite mejorar la imagen y el sonido, optimizando cualquier condición nativa de visualización. En palabras simples, el telespectador se sumergirá en nuevos mundos y experiencias mucho más inmersivas, transformando la calidad de las imágenes HD o 4K en los más cercano posible a 8K.



¿Hay futuro para esta tecnología? Pensemos en el presente, donde estudios de cine, fabricantes de contenido y la industria se han sumado a esta cruzada por elevar la calidad. Pero para ser aún más concretos, ya hay pruebas experimentales de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la apuesta es transmitir la cita deportiva en esta altísima resolución.



Si bien esta tecnología se lanzó hace poco, se espera que las ventas globales de televisores 8K alcancen las 1.89 millones de unidades en 2020 y 5.4 millones en 2022, demostrando el impacto y la buena recepción que sin duda tendrá por parte de los consumidores.



Ocurrió cuando se lanzó el HD y el 4K; al parecer los cuestionamientos son parte del proceso. A pesar de los mitos, el 8K ya es una realidad. En Samsung fuimos los primeros en lanzar un televisor con tecnología 8K en el país, porque estamos convencidos de que la experiencia que ofrece es única: detalles inigualables, mayor profundidad, colores más definidos y reales, niveles de brillo y color nunca antes vistos y naturalidad para dejar de ver el contenido como lo conocemos y empezar a ser parte de él.



(Gonzalo Lladser, Gerente de Productos de Audio y Video en Samsung Electronics Chile)