Crónica 02-03-2019

¿Te aflige volver de vacaciones? Estos consejos pueden ayudarte a retomar la rutina con ánimo

Después de que pasamos algunas semanas de vacaciones, llega la hora de volver a nuestra rutina normal, incluyendo regresar al trabajo, a los estudios, etc.



La perspectiva de terminar con las vacaciones y volver a la rutina puede desanimar un poco a algunas personas. Si es tu caso, tenemos algunos consejos que pueden ayudarte a subir el ánimo y regresar a las labores con buen humor.



1- Puedes comenzar a planear tus próximas vacaciones



Puede que se te hayan terminado los días libres por ahora, pero esas no serán las últimas vacaciones de tu vida. En lugar de afligirte por el fin del descanso, puedes concentrar tus energías en planear qué harás para tus próximas vacaciones.



Prepararte para tu próximo viaje de verdad puede incrementar los sentimientos de felicidad, concluyó un estudio científico publicado en 2010.



2- Puedes exhibir las mejores fotos de tus vacaciones



Una actividad que puede ayudar a subir tu ánimo es seleccionar las mejores fotos de tus vacaciones, imprimirlas y enmarcarlas, para que puedas verlas con frecuencia en tu hogar y tu espacio de trabajo.



De acuerdo al periódico digital The Huffington Post, esta idea realmente puede ayudar a subir tu ánimo, porque al mirar las fotografías puede inundarte un sentimiento de nostalgia y, de acuerdo a un estudio, la nostalgia puede hacer que mejore nuestro humor.



3- No olvides tu tiempo de ocio



Que se hayan terminado las vacaciones no quiere decir que tengas que empezar a trabajar sin parar y sin tener tiempo de ocio.

En lugar de eso, podemos “disfrutar de todos los días del año como si siempre estuviéramos en vacaciones”, expresa Cecilia Lotero, del Instituto de Psicología Argentino, en una columna en el diario Clarín.



Su consejo “realizar actividades satisfactorias que sean duraderas a lo largo del año”, como por ejemplo, “meditar; hacer salidas con amigos, con la familia, o con la pareja; practicar un deporte o tener un hobbie; y otras actividades recreativas”.



En esa misma línea, Lotero acota que “es importante poder tomar una actitud activa para comenzar el cambio y modificar nuestros pensamientos y emociones negativas. Podemos darle importancia a lo positivo que el trabajo nos aporta, y aprender a tener vínculos más sanos con los que me rodean”.