Crónica 31-12-2019

¿Te gustan las manzanas? Estudio revela que comer dos al día ayuda a mantener bajos niveles de colesterol



Comer dos manzanas al día ayuda a mantener el colesterol bajo y a combatir el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio un equipo de científicos dirigido por la Universidad de Reading en colaboración con el Instituto Fondazione Edmund Mach (FEM), Italia, que viene a confirmar unos de los beneficios de esta fruta. El estudio, que fue publicado en la revista médica The American Journal of Clinical Nutrition, descubrió que comer manzanas -ricas en fibra y compuestos llamados polifenoles- reducía la cantidad de colesterol total y LDL, y los marcadores mejorados asociados con la salud de los vasos sanguíneos en los participantes que habían aumentado ligeramente los niveles de colesterol en la sangre. "Este último estudio muestra que un cambio en la dieta fácil de implementar, podría tener un impacto importante en las medidas clave de riesgo de enfermedad cardíaca. Un interés particular en este estudio es cómo las dos manzanas enteras, en lugar de una bebida de zumo de manzana con azúcar y calorías, han tenido un efecto significativo en los marcadores de salud cardíaca de los participantes", explicó la profesora Julie Lovegrove, directora de la Unidad de Nutrición Humana Hugh Sinclair de la Universidad de Reading.



"Parece que el viejo adagio de un día de manzana era casi correcto", señaló. No obstante, los investigadores aclaran que se necesitan ensayos controlados aleatorios con una potencia adecuada para confirmar estos datos y explorar los mecanismos. Y, por tanto, en ningún caso se recomienda dejar la medicación que se esté tomando al incorporar estas frutas. Otros estudios de intervención en humanos también sugieren posibles efectos hipolipemiantes de las manzanas, pero los resultados carecen de consistencia, tal vez debido a las diferencias en los productos de manzana probados, que han incluido manzanas enteras frescas (WA), manzanas secas, piel de manzana, orujo de manzana, turbio y jugo de manzana claro y polifenoles puros de manzana; dosis y características moleculares de los componentes activos; duración del estudio; tamaño de la muestra; y el uso de controles apropiados. En este estudio se realizó una intervención dietética de ocho semanas, y se examinó la hipótesis de que la suplementación de la dieta habitual de 40 sujetos sanos levemente hipercolesterolémicos con dos manzanas frescas (Renetta Canada) diariamente, resultaría en una reducción del colesterol total y efectos beneficiosos sobre la función vascular y otros marcadores de enfermedad cardiovascular (ECV), en comparación con una bebida de control de manzana con azúcar.