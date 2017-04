Opinión 23-04-2017

Teatro Municipal de Linares y sus 80 años -Inaugurado el 24 de abril de 1937-

El 24 mayo de 1933, en sesión celebrada por la Junta de Vecinos, se aprueba la idea de construir un Teatro Municipal, en Independencia esquina Chacabuco, el mismo sitio que la Junta de Beneficencia tenía destinado para ese fin.

Un poco de historia, para las anteriores salas de espectáculos… El Cuerpo de Bomberos de Linares construyó -allá por 1902- en la Alameda de las Delicias, hoy Valentín Letelier, un gran cuartel para guardar su material, pero como éste era escaso y reducido, el edificio resultó bastante inmenso.

A fin de aprovechar de mejor forma el lugar, se hizo una sala de espectáculos; así nació el llamado Teatro de la Bomba, que prestó servicios hasta el 26 de abril de 1913, cuando se inauguró el Teatro Victoria (en calle Constitución -hoy Kurt Möller-, entre Yumbel y Lautaro) propiedad del sacerdote Roberto Rodríguez V.

El actual TMDL y su historia… tal como indica la Revista Linares, que señala que es digno de aplaudir toda obra de progreso, como la feliz iniciativa y digna de congratular al municipio linarense, al hacer construir un moderno y cómodo teatro en la calle Independencia, arteria principal de la ciudad.

La inauguración del Cine Teatro Municipal de Linares, la nueva sala de espectáculos, fue una ceremonia solemne, con el brillo que ameritaba, y realizada el 24 de abril de 1937. Por la funcionalidad del local, el evento venía a satisfacer una verdadera necesidad para el desarrollo de la cultura y el arte. Mañana, cuando sea 24 de abril de 2017, se cumplen los 80 años desde su inauguración. ¡Para recordar y atesorar la fecha!

Los recuerdos, recogidos en la Revista Linares, nos relatan la presencia de grandes artistas que pasaron por esta sala de espectáculos: Orquesta Sinfónica de Chile, 1941, con la dirección del Maestro Armando Carvajal, la Compañía Alejandro Flores, que desde el 13 al 15 de agosto (1941); la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por los Maestros Armando Carvajal y Víctor Tevah (1945).

Y entre los tantos recuerdos que se tienen de esta sala, me encuentro con un gran titular: Teatro Municipal “Margot Loyola” de Linares. Esto, a propósito de “comunidad solicita que Teatro Municipal, lleve el nombre de Margot Loyola”, a través de distintos medios de comunicación, principalmente radios de la comuna.

El planteamiento no es tan simple. La propuesta debiera ser tratada y estudiada en una Comisión -entendemos que debe ser la de Cultura, primero-, y, posteriormente, expuesta en el Concejo Municipal. Finalmente, decidir; respondiendo a las inquietudes ciudadanas.

Eso en lo administrativo. Es probable que estemos muy equivocados, pero el sentido común lo indica. Hay todo un trámite a seguir, incluso, pudiera llamarse a consulta ciudadana. Para ello, eso sí, hay un protocolo.

Así iniciaba mi crónica, en agosto de 2015, a propósito de la propuesta planteada, por algunos medios escritos y de las redes sociales -todas válidas-, luego del fallecimiento de Margot Loyola Palacios- y que debieran concluir con algunos acuerdos, como ciudad, “para saber conservar su recuerdo”.

Atentos con una olvidada carta de Margot. Fue en diciembre del 2013 cuando la folclorista se dirigió al Concejo Municipal de Linares, por medio de una nota escrita y bajo su firma. En ella, la folclorista lamentó que la Casa de la Cultura de Linares fuese ocupada para otros fines y de paso, solicitó: “que mi nombre no se asocie más a ninguna otra dependencia, por el valor que en sí misma la actual Casa de la Cultura posee, no pudiendo reunir otra las características que aúnan en tal construcción tan identitaria”.

Todo ello, como causa de haber cambiado de residentes, el lugar de la Casa de la Cultura. Hasta ese entonces, ocupada por el Instituto Cultural “Margot Loyola”; cuya casa fue cedida a la agrupación de los Adultos Mayores de Linares.

Mientras tanto, por otro camino aparece una buena idea, respecto de nuestra Hija Ilustre, para perpetuar su nombre y guardarlo para las generaciones venideras. La prensa registraba la opinión del académico e investigador maulino Jaime González Colville y que dice así:

Margot Loyola guardiana del folclore: “No me asiste duda alguna que, enfrentado Linares a esta instancia que la historia concede casi una vez en un siglo a cada pueblo, hará las diligencias y gestiones del caso para traer sus cenizas a un lugar de honor de la ciudad que nació y a la que jamás olvidó. Y desde luego, que el Museo local habilitará una sala para exhibir su legado o parte de él a las nuevas generaciones: sus guitarras, manuscritos, libros, trajes, ponchos, pañuelos, imágenes, en fin”.

“Y si así no fuere, debemos pensar que, si bien un día Margot lloró por su tierra, ésta no supo conservar su recuerdo”. (Jaime González Colville, Academia Chilena de la Historia. Temas, Diario “El Centro”, domingo 9 de agosto de 2015).

Y el Teatro Municipal de Linares, con sus 80 años a cuestas, se sigue llamando tal cual. Nada ha cambiado, salvo que la Casa de la Cultura ya no existe; manteniéndose solamente el Instituto Cultural “Margot Loyola”, ocupando algunas dependencias de la primera sala de espectáculos de la ciudad.

El TMDL tuvo gran auge artístico, con los musicales de los Hermanos Arriagada, entre otros. Las actuaciones eran a teatro lleno y cumpliendo dos funciones diarias; vendidas con bastante anticipación. Hasta que estas actividades desaparecieron definitivamente de nuestra ciudad.

Finalizamos, saludando a nuestro Teatro Municipal de Linares, que hace un par de años, fue reinaugurado. La sala, como tal, sirve para algunos acontecimientos varios, como aniversario de la ciudad, obras musicales y de teatro, presentaciones folclóricas, eventos culturales y/o políticos. De cine, una que otra función de fin de semana o -definitivamente-, nada. (Bibliografía: Revista Linares, varios tomos)





Manuel Quevedo Méndez