Cultura 17-08-2022

Teatro Regional del Maule Obra Flamenca que releva el valor de la mujer y sus luchas llega a Talca

* El segundo montaje de la compañía El Rito y ganador de un FONDART 2020 se presentará el 25 de agosto a las 19.30 horas. “Cada una de las intérpretes tiene su propia bandera de lucha como mujer, lo que aporta un componente particular a esta obra, el de la expresión genuina, el de bailar desde un discurso propio para llenar de sentimiento cada gesto, cada movimiento”, explica su directora.



La directora y bailora Catherine Sandoval y su compañía El Rito (‘Tierra’, 2016) vuelven a los escenarios con su segundo montaje: ‘SOY’, fragmentos de una mujer; pieza ganadora de un FONDART 2020 y que a través del flamenco pone en valor a la mujer, su esencia, sus luchas e incuantificables roles sociales. El montaje se exhibirá el 25 de julio a las 19.30 horas y las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Vivoticket.



‘SOY’ es una historia que busca relevar a la mujer inspirándose en sus vínculos con el entorno, con la sociedad y consigo misma. Estructuralmente está compuesta por diferentes escenas, independientes unas de otras, que aluden a una arista específica de ella, sus roles sociales, sus luchas más íntimas, su evolución. Es un relatoque va más allá de la interpretación de un personaje: no es una mujer; son muchas, son todas”, explica Catherine Sandoval.



El Rito es una compañía de danza compuesta por mujeres, cada una con su historia y mundo pero con muchas cosas en común, como la culpa. “Varias somos madres y al asumir ese rol hemos tomado aún más valor a las mujeres que nos precedieron, a nuestras propias madres, nuestras abuelas; y también dentro del elenco hay quienes no quieren serlo y esas diferentes posturas son las que aportan la veracidad que necesitaba esta obra. Juntas tomamos conciencia del poder del “clan femenino”, dice su directora.



El contexto histórico, explica, también fue un motor muy importante ya que “las mujeres de las nuevas generaciones hemos salido a la calle a gritar por las que no pudieron hacerlo. Cada una de las intérpretes tiene su propia bandera de lucha, lo que aporta un componente particular a esta obra, el de la expresión genuina, el de bailar desde un discurso propio para llenar de sentimiento cada gesto, cada movimiento”.