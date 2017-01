Cultura 13-01-2017

Teatros Comunales recibirán apoyo económico desde el Core-Maule

La Comisión Cultura y Educación del Consejo Regional (CORE), asignó financiamiento para actividades y eventos que tienen programados varios teatros comunales. Principalmente destacan los espacios que funcionan en Parral, Linares, San Javier y Curicó y otros de menores dimensiones que tienen las comunas de Constitución y Maule.

El presidente de la Comisión, consejero regional Gabriel Rojas, expresó que “la situación de los teatros es un hito muy importante que dice relación con el formato de postulación. Hemos aprobado la metodología, forma y requisitos que deben cumplir los teatros que funcionan en distintas comunas de la Región del Maule. Les asignamos un monto de 300 millones de pesos para que ellos puedan postular y financiar sus carteleras durante 2017. Hemos aplicado una descentralización de los fondos de cultura lo que es muy importante”.

Estos recursos consideran también a los Municipios que cuentan con teatros comunales y que pretenden postular a financiamiento para desarrollar sus carteleras.



CONTROVERTIDO APOYO AL TRM



Uno de los temas que causó controversia es cómo está operando el Teatro Regional del Maule. Esto porque no existe claridad sobre su funcionamiento, afirmó el consejero regional Daniel Flores “: nosotros no tenemos representación en el Teatro Regional del Maule. Resulta que desde el CORE le asignamos recursos y después no sabemos qué pasó, es decir, cómo se gastan, cuál es la parrilla que se está financiando, etc. Es contradictorio, ya que a los teatros comunales les exigimos boletas, facturas y una serie de instrumentos para saber cómo se están gastando esos recursos, sin embargo al TRM que recibe el mayor aporte desde el CORE, les exigimos prácticamente nada”.

Aquél recinto para la cultura de las tablas recibirá casi 600 millones de pesos, informó la Comisión.