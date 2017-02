Social 23-02-2017

TECHO-Chile, Colbún S.A. y Hogar de Cristo entregan casas equipadas a familias de Carrizal y Cañete afectadas por incendios

La alianza entre estas tres organizaciones permitió levantar 34 viviendas, cuyo proceso de construcción se completó este lunes con la entrega de las últimas casas. En el proceso participaron cerca de 140 voluntarios de TECHO Chile y Colbún S.A..



TECHO Chile, el Hogar de Cristo y Colbún S.A. completaron el lunes 20 de febrero, la entrega de 34 casas equipadas a familias de Carrizal y Cañete, en la comuna de Constitución, que habían sido afectadas por los incendios forestales.

La entrega de estas casas y de su respectivo equipamiento es el resultado de una alianza impulsada por estas tres organizaciones. El proceso de reconstrucción contó con la participación de cerca de 60 voluntarios de Colbún S.A., quienes se unieron a las cuadrillas de voluntarios de TECHO –cerca de 80 en total- para acelerar la respuesta a las familias.

“Queríamos dar una respuesta rápida, efectiva e integral. Por eso, junto al apoyo financiero, abrimos la opción de hacer un voluntariado corporativo dentro de Colbún S.A.. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta y compromiso de nuestra gente”, señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún S.A.

“Este es un paso importante en la meta que nos hemos propuesto de construir 500 viviendas antes de mediados de marzo para las familias afectadas por los incendios forestales, y tener así una solución para enfrentar esta primera parte de la emergencia”, señaló Ignacio Cruz, director ejecutivo de TECHO.

“La alianza con Colbún S.A. y TECHO-Chile nos ha permitido dar una respuesta concreta y directa a estas familias, quienes van a poder reconstruir no solo sus casas sino también sus dinámicas familiares y con sus vecinos”, señaló Gabriela Muñoz, Directora Ejecutiva Zona Centro de Hogar de Cristo.

Las 34 casas construidas fueron equipadas con un kit entregado por el Hogar de Cristo, consistente en 1 comedor para cuatro personas, 2 camarotes, 4 colchones con su respectivo juego de cama, 1 cocina a gas, batería de cocina, juego de loza, set de vasos y servicios y un cilindro de gas.

Colbún S.A. asumió el compromiso de financiar este proyecto –tanto la edificación de las casas como el equipamiento-, garantizando así que la reconstrucción de Carrizal se dé de manera integral. Estas viviendas son casas provisorias de alta calidad y muy bien equipadas, que permiten dar una respuesta rápida y digna a las familias afectadas. Adicionalmente, está estudiando cómo contribuir posteriormente a lo que serán las soluciones habitacionales definitivas y de largo plazo.

Testimonio de un damnificado

Víctor Torres, de 46 años de edad, es uno de los beneficiados. Él se encontraba con su esposa el día de la tragedia. Recuerda que solo tuvo tiempo de rociar su casa, pero el esfuerzo no sirvió de nada, por lo que decidió alejarse del sitio lo más que pudo y cubrir su rostro y el de su esposa con toallas empapadas de agua: “De pronto quedamos atrapados por el fuego y vimos cómo las llamas consumían nuestras pertenencias. Es terrible tener que vivir esa situación, no se lo deseo a nadie. Al otro día sientes la angustia de no saber qué vendrá después, pero gracias a los voluntarios que han venido a construir esta vivienda, he recuperado la esperanza”, enfatizó Torres.



Video testimonio Víctor Torres: https://youtu.be/cJPC2UcZAb8

Video testimonio Gloria Riesco: https://youtu.be/ZAbYUc3uA3E