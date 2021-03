Deporte 10-03-2021

Técnica y entrenamientos de la patinadora artística Alyson Echeverría



*La joven deportista aprovecha su tiempo disponible para entrenar y perfeccionar los movimientos de saltos, trompos y fuerza. Mindep-IND le facilita la cancha de hockey para practicar.





Feliz se manifestó la patinadora artística Alyson Echeverría Aguayo por la reapertura de los recintos deportivos fiscales de Talca, en donde entrena 3 veces por semana.

Mindep-IND le facilita la cancha de hockey, lunes, martes y jueves, entre 09:00 y 10:00 horas para perfeccionar los movimientos de saltos, trompos y la fuerza que son fundamentales en esta disciplina deportiva.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy contenta y gratamente sorprendida por la calidad de esta joven deportista. Ella es de la ciudad de Concepción, pero entrena en nuestra ciudad, ya que su madre vive acá. Se acercaron a comienzos de enero a nuestras oficinas en los recintos deportivos, nos pidieron un espacio y felices de ayudarles facilitándoles la cancha de hockey 3 veces por semana para que entrene. El Patinaje Artístico es un deporte muy hermoso, de mucha creatividad en donde el patinador va creando figuras que incluyen saltos y piruetas, en donde la habilidad es fundamental para ir sumando puntaje en cada competencia”, dijo la autoridad del deporte regional.

Alyson Echeverría Aguayo estudia Ingeniería Civil Industrial en el Gran Concepción, en donde distribuye su tiempo entre el conocimiento y el deporte.

Previo a la pandemia por Covid-19 que afecta al mundo, estuvo compitiendo en Panamá, en donde se proclamó Campeona Internacional de un Open de Patinaje Artístico.

Este tiempo por la contingencia sanitaria ha sido complejo “estamos esperando la respuesta de la Federación para saber si tendremos torneos o no. De ser así, vienen los clasificatorios y luego un Campeonato Sudamericano. Aún no se sabe la sede. Todo es incierto”, expuso.





La deportista contó cómo llegó al recinto de Alameda a continuar su preparación física y técnica “llegué primeramente porque había visto un club de atletismo entrenando y quería acondicionarme durante el tiempo que esté aquí en Talca. Entonces, empecé a entrenar. Vi la pista de hockey y solicité la cancha para hacer mi deporte que es el Patinaje Artístico. Me acompaña mi mamá. Por estos días estoy haciendo mucho salto”, comentó Alyson.

No ha sido fácil para los deportistas este escenario que se vive producto del Coronavirus “la verdad es que estuve más de ocho meses sin subirme a mis patines. Solo entrenando con zapatillas. No es lo mismo. Uno igual como que retrocede y tiene que volver a retomar, en especial la técnica. Yo soy de Concepción. Allá me entrena mi técnico y cuando vengo a Talca, me entrena mi mamá. Llevamos años en esto. Ella sabe mucho”, agregó.



¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL PATINAJE ARTÍSTICO?



“Tiene mucho. Combina la parte artística con la fuerza, saltos, trompos… mucho acondicionamiento físico, la verdad. Siempre hay que estar mejorando. Hoy todo es incertidumbre, pero igual hay que estar entrenando en caso de cualquier cosa”.

Su mamá, Claudia Aguayo, reiteró sus agradecimientos a Mindep-IND por facilitarles de contar con un espacio para continuar con su planificación.

Alyson Echeverría, una campeona internacional que disfruta uno de los deportes más hermosos del abanico de las disciplinas que se practican en el mundo.