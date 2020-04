Deporte 29-04-2020

Técnico de los albirrojos, Rodolfo Neme: “Estoy decepcionado porque confié en la palabra de Artigues”



Ante la complicada situación económica, el Alcalde se reunió con el plantel y el entrenador.

Se llevó a cabo la tan ansiada cita, como lo habíamos señalado ayer en este mismo medio de comunicación. El alcalde Mario Meza Vásquez, compartió las inquietudes que los expresaron los referentes del plantel, ya que es muy complicado el momento actual que está viviendo Deportes Linares, más aún cuando el Gerente Gabriel Artigues, no ha dado señales de vida en torno al tema de lo que pasa con la Sociedad Anónima Deportiva Profesional.

Los afectados son 31 jugadores y cuerpo técnico. Lo que llamó la atención es que el utilero Juan Grandón, no esté en esta nomina, vale decir que no le hicieron contrato, porque no aparece en la planilla, siendo en rigor uno de los sueldos más bajos. El edil linarense se comprometió ayudarlos dentro de sus posibilidades.

Fue el técnico charrúa Rodolfo Neme, quien también aprovechó de comentar la situación que esta viviendo en Linares: “creo que uno nunca esperaba lo que pasó, nosotros siempre peleábamos por los salarios que habíamos generado los meses de febrero y marzo, porque se dio una particularidad y es que trabajamos todos sin contrato, fue un gran error nuestro asumir esas condiciones. Nosotros queríamos conversar el tema en esta reunión para tratar de buscar soluciones venideras. Somos 34 personas que vivimos de esta actividad. A todos quienes preguntábamos que pasa, nos respondían “no puedo pagarte”, o sea, dónde quedó la responsabilidad de firmar un contrato. Agradecer la sensibilidad y la gentileza que tuvo el alcalde por recibirnos, nos dio la tranquilidad que el mes de marzo se iba a pagar lo que resta y que iba a tratar de juntar las partes y hablar con la Corporación como con la Sociedad Anónima y tratar de buscar una solución definitiva”.

- ¿Se siente traicionado por Artigues?

A pesar de todo, me siento agradecido porque me trajo y me dio trabajo, pero después me sentí muy decepcionado por dos temas que hizo conmigo, por no respetar contrato, y por no respetar la palabra por sobre todas las cosas. El hacerme firmar algo y después no me lo cumplió, entonces todo eso duele, creo que hay una falta moral y ética hacia mi persona en relación a lo que nos prometió, incluyendfo a los futbolistas. Hubo irregularidades que cometió que no veo bien y que ha perjudicado la gente de bien que está en este proyecto. Lamentablemente yo confié en la palabra del señor Artigues y no cumplió su palabra. No hemos tenido nunca una respuesta por parte del club y la Sociedad. Hemos enviado muchos correos y los han botado literalmente al tacho de la basura. Nosotros lo único que queríamos era poder juntarnos como lo hicimos con el alcalde, para buscar soluciones. Las partes que firmaron los contratos deben asumir su cuota de responsabilidad, nos es cortar la relación, al decir sabes que no te puedo pagar, recordar que detrás de nosotros hay familias y muchas ilusiones puestas en nuestro trabajo. Hay chicos en el plantel que tienen hijos, están con la ilusión de defender al club y otros que quieren seguir trabajando. Estoy orgulloso de dirigir a este plantel, que hasta lo que hemos trabajado ha sido fantástico”.

“Tenemos dos colegas del cuerpo técnico que están sin contrato, ellos no quieren ir a juicio, porque desean seguir laborando en Deportes Linares. Esto me tiene muy mal y decepcionado, porque ya no se trata de plata si no de cosas del corazón, entonces eso duele más todavía”, agregó el entrenador.

Sin duda, una difícil situación que vive el técnico que está arrendando una casa y que no ha podido cancelar por estos problemas económicos que está viviendo la institución albirroja.

Fuentes muy cercanas nos confidenciaron que la autoridad comunal, quiere ayudar al plantel, especialmente a los jugadores linarenses, que de verdad lo están pasando muy mal ante la nula sensibilidad de quienes están a la cabeza de la institución.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo