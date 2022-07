Social 16-07-2022

Tejiendo Redes UCM: artesanos de Colbún comienzan a recibir apoyo en salud mental

El programa de vinculación con el medio inició en 2021 acercar atenciones en salud a 22 tejedoras de Quinamávida y, este año, se amplió a Rari para apoyar a las artesanas del crin. La iniciativa es liderada por la Escuela de Terapia Ocupacional UCM junto a la Fundación Superación de la Pobreza.

Para los tesoros humanos vivos de Rari es una novedad porque es la primera vez, como artesanas, abordan su salud mental con acompañamiento de expertos. “Yo sé que nos va a ayudar mucho. La pandemia nos ha afectado bastante psicológicamente. El encierro, estar privándose de muchas cosas porque como artesanas quedamos de brazos caídos y eso nos afectó mucho”, manifestó Eusebia Kessi, artesana del crin.

Junto a otras 16 colegas, Eusebia se sumó a Tejiendo Redes y participaron del primer diagnóstico participativo en salud mental. Con mate en mano y junto al calor de la estufa de la sede comunitaria de Rari, comenzaron a compartir sus experiencias y su vida en el arte, heredada por sus madres y abuelas.

Se sumaron motivadas por las recomendaciones que, desde Quinamávida le entregaron las tejedoras de telar mapuche quienes, en 2021, tuvieron la primera experiencia con el programa que tiene por objetivo acercar la atención integral en salud para que no abandonen su labor, fundamental para la cultura y el patrimonio del Maule.

Jéssica Díaz, presidenta de la asociación Nuevos Aires de Quinamávida comentó que “quedamos muy contentas y conformes porque nos ayudaron a conocer las posiciones que teníamos que tener en nuestro telar para que no nos dolieran los brazos, la espalda o las piernas. Fue una educación muy buena y también tuvimos la parte oftalmológica y ahí supimos que teníamos que usar lentes y los kinesiólogos también nos enseñaron a cómo sentarnos, cómo pararnos y cómo tomar nuestro ñereo para no tener lesiones”.

El confinamiento, la baja de las ventas y la pérdida de algunos miembros de la comunidad, afectaron la salud mental de las artesanas. Por eso, la idea del diagnóstico participativo fue levantar las prioridades en esta materia y comenzar a entregar los apoyos. Francisco Bascuñán, estudiante de último año de Psicología UCM calificó como “motivador y súper inspirador” su trabajo en Rari.

“Conocer otras realidades y salir del centro de práctica, pero no saliendo sin dejar de dar un sello, de implementar lo aprendido en este primer semestre como practicante. Esperamos dar las herramientas teniendo en consideración que ellas son las protagonistas de esta actividad y, nosotros, desde lo que hemos aprendido a lo largo del pregrado, buscar alternativas para abordar lo que ellas presenten”, comentó el joven.

Ampliación de cobertura y vocación pública

Según explicó Paula Ceballos, decana de la Facultad de Ciencia de la Salud UCM, “este año, incorporamos la atención psicológica a las artesanas para responder a una necesidad que se identificó en 2021. En ese momento, bajo el liderazgo de Terapia Ocupacional, se implementaron operativos junto a las Escuelas de Tecnología médica y Kinesiología. Nuestra idea también es sumar a Nutrición para, de esta manera, apoyar de forma integral a las artesanas e imprimir nuestro sello institucional de espíritu de servicio en el territorio”.

Con el apoyo de la Fundación Superación de la Pobreza, el programa amplió su cobertura a Rari y espera llegar a más artesanos de la comuna de Colbún. Gonzalo Núñez, director regional de la Fundación destacó que, por primera vez se haya puesto énfasis en la salud de este sector de la población desde la vinculación que se hace con el medio.

“Como Fundación tenemos la gran posibilidad de ser parte del Consejo asesor de vinculación con el medio de la Universidad Católica y en ese espacio dialogamos en torno a que ambas instituciones somos privadas, pero con una profunda vocación por lo público, eso nos hace instituciones diferentes. La vocación por la Región del Maule, por las personas que habitan en ella y preocuparnos de que los estudiantes tengan una experiencia real en terreno es fundamental en la educación que deben tener los jóvenes hoy en día”, añadió Nuñez.

La Municipalidad de Colbún también otorgó su apoyo a la iniciativa que ya comenzó a medir su contribución evaluando los progresos de las participantes. Jorge Burgos, director General de Vinculación con el Medio UCM, explicó que “la Universidad ha estado en un proceso que tiende a ir complejizando y ampliando el alcance de sus labores y la vinculación con el medio no ha estado exenta a este proceso que ha significado medir progresivamente la contribución y el impacto. Esta iniciativa está en el plan anual de vinculación y por lo tanto, es una de las iniciativas que la Facultad de Ciencias de la Salud y la Institución, así que tiene un impacto estratégico”.