Crónica 13-05-2020

Telemedicina reduce la congestión en centros médicos ante el covid-19

Dada la crisis sanitaria global COVID-19 y las problemáticas que ha generado en la atención y salud de los pacientes, los expertos de la industria de Salud y Tecnología de NEORIS, aceleradora digital global con 20 años de trayectoria, replantearon para el nuevo contexto mundial, su solución para telemedicina y gestión a distancia llamada Patient Track. La misma, ahora cuenta con un patient journey adaptado a la realidad de la pandemia, contemplando la prevención y gestión remota del paciente.

En esta versión ajustada de Patient Track, no sólo lleva la atención clínica a la casa del paciente evitando los traslados innecesarios a centros de asistencia y hospitales, sino que también;

Da continuidad operacional a los médicos en cuarentena proveyendo teleorientación a sus pacientes desde el hospital o desde su casa,

Provee información oportuna y fidedigna validada por profesionales de la salud,

Monitoreo de la población y evolución de los contagios,

Administra eficientemente cada caso de sospecha de contagio y contagiado y

Gestiona la remisión del paciente considerando la capacidad disponible en la red de atención.



FERNANDO ANSALDO, LIDER GLOBAL DE SALUD en NEORIS afirma: “La OMS pidió a los países que tomen acción de manera urgente y agresiva, prepararse y estar listos; detectar, proteger y tratar; reducir la transmisión, así como innovar y aprender. En NEORIS como expertos en aceleración digital, ya veníamos trabajando seriamente en los últimos dos puntos mencionados por la OMS. Por eso, Patient Track no es sólo una solución de teleconsulta, sino que, habilita interacciones inteligentes entre los pacientes y el ecosistema de atención médica para lograr un mayor involucramiento y conectar todos los puntos a lo largo del recorrido del paciente. El cuerpo médico y administradores de la Institución Médica pueden ver las analíticas y seguimiento de los pacientes para toma de decisiones y se trabaja en la relación de una manera más proactiva. Además agrega: “Pudimos entender que el contexto en la atención sanitaria había cambiado y adaptamos rápidamente nuestra solución a la necesidad actual”

Patient Track, es una solución multiplataforma que corre sobre un modelo SaaS en Azure sin necesidad de conexión a sistemas existentes de la Institución (Stand Alone), es compatible con dispositivos móviles Android y iOS con acceso a través de diferentes navegadores de Internet tanto en dispositivos portátiles y de escritorio.

Además, cumple con la Ley de protección de datos y normas de uso de servicios de Telemedicina y Telesalud.