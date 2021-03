Social 07-03-2021

Teletón invita a sumarse a 500 nuevos voluntarios a nivel nacional



Los requisitos son tener 18 años cumplidos al momento de la postulación y disponer de un tiempo mínimo para participar de a lo menos tres horas a la semana.



El proceso de postulación para ser parte del voluntariado de Teletón se encuentra activo y a la espera de recibir a todos aquellos que tengan un alto compromiso social y quieran tener un rol activo como agentes de cambio y transformación social, en la intervención, colaboración y promoción de una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad.



Existen 500 cupos de Arica a Coyhaique donde los requisitos son: tener 18 años cumplidos al momento de la postulación, disponer de un tiempo mínimo para participar de a lo menos tres horas a la semana, inscribirse en www.teleton.cl y no necesitas estar físicamente en la región en la que quieras participar.







Camilo Escanilla, Jefe de Gestión Social y Voluntariado de Teletón Talca, hizo un llamado a unirse al equipo de voluntarios explicando que “somos una unidad que colabora activamente con el proceso de rehabilitación e inclusión de los niños, niñas y jóvenes que asisten a Teletón, a través de nuestros programas comunitarios y servicios, y ahora estamos en la búsqueda de personas que nos puedan colaborar en estas acciones que realizamos con las familias y los pacientes”.







Para el Director Nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, Aldo Orrigoni, ser parte del equipo es ser un agente de cambio y transformación social que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. “El trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias es parte de la rehabilitación e inclusión. La rehabilitación no es solamente física, sino también que es como rehabilitamos para incluir en la sociedad y es allí donde los voluntarios tienen un espacio de participación que es un tremendo aporte a todo lo que hacemos. La pandemia nos permitió ampliar la forma de trabajo abriendo la posibilidad de trabajar desde las casas, por eso invitamos a todos quienes quieran participar a que se inscriban, ya que contaremos también con espacios para voluntarios remotos”.







De esta manera entonces, entre los voluntarios que participen del proceso, existirá un grupo que podrá trabajar a distancia siendo un voluntario digital, lo que permitirá que al momento de la inscripción pueda elegir en qué centro quiere participar a nivel nacional.







Marcia Martínez, Jefa de Gestión Social y Voluntariado de Teletón Aysén, agregó que “entre las cosas buenas que la pandemia nos entregó, es que durante el 2020 pudimos intervenir familias que vivían en comunas lejanas y que antes no lograba abordar el voluntariado. Y es por esto que hoy también estamos promoviendo que vengan voluntarios de otras comunas, incluso de otras regiones”.







Las inscripciones se encontrarán activas hasta el 14 de marzo.