Editorial 05-08-2020

Teletrabajo



Por unanimidad, la Comisión de Trabajo de la Cámara, aprobó en general el proyecto de ley que establece como deber del empleador ofrecer a la trabajadora embarazada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, cuando la autoridad decrete una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia u otra enfermedad contagiosa.



El proyecto de ley modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, incorporando una norma que especifica que, de cualquier forma, si las labores de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador podrá pactar con ella la asignación de nuevas funciones que no importen atención al público ni menoscabo para esta.



En concreto, la normativa, que fue objeto de indicaciones, fruto del acuerdo entre la instancia y el Ejecutivo, precisa que, “si durante el período de embarazo, la autoridad declarara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren y la trabajadora consintiere en ello.



Asimismo, la norma incorpora una mención referida a las licencias por enfermedad grave del niño o niña mayor de un año. La disposición establece que, durante la vigencia del referido estado de excepción y el tiempo que este fuese prorrogado, el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas en forma simultánea, de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado; lo anterior, siempre y cuando no se superpongan los días de reposo.