Crónica 18-03-2020

Teletrabajo: reflota la fórmula para detener el rápido contagio de coronavirus en Chile



Desde los expertos y el diputado RN, Eduardo Durán, coinciden en que se trata de una medida sensata y, de paso, llaman a las empresas a aunar todos los esfuerzos necesarios para que los trabajadores puedan llevar a cabo sus funciones de manera remota.



Chile ya entró en la Fase 4 del coronavirus quedando muy cerca de alcanzar a los 200 contagiados. Ante ello, el gobierno llamó a las empresas a potenciar el teletrabajo, con flexibilidad horaria para los trabajadores y así evitar nuevas situaciones de propagación.



En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, instó a las empresas a poner el foco de los esfuerzos en el trabajo remoto. “Hoy la prioridad es la seguridad y la salud de todas las personas, por eso hago un llamado a todas las empresas a dar flexibilidad a sus trabajadores para que puedan realizar sus labores mediante la modalidad del teletrabajo, lo que servirá para mitigar posibles focos de contagio”.



Asimismo, el parlamentario enfatizó que la medida será un alivio para aquellos padres que se habían visto complicados con la suspensión de clases de sus hijos sin tener con quien dejarlos en sus hogares.



Por su parte, el Cofundador de Nawaiam, Horacio Llovet, no dudó en señalar que el teletrabajo es una gran herramienta para evitar que la pandemia siga avanzando.



“Claramente, el teletrabajo ayudará a mitigar el coronavirus. Debemos tratar que la mayor cantidad de gente se quede en sus casas, salvo los que estén obligados a no hacerlo. Una manera responsable es que todos nos quedemos en casa, por eso el trabajo remoto que hace rato se viene discutiendo debe tener una preponderancia relevante. Hoy, la prioridad es la salud de las personas y las empresas están tomando el tema con seriedad”, subrayó Llovet.



En cuanto a las ventajas del teletrabajo, el especialista subrayó que el trabajador puede tener un tiempo mayor de descanso, ya que se evitará los largos viajes del hogar a su empresa.



“En Santiago, el promedio de viaje es de una a dos horas, cuatro horas al día, por lo que ese tiempo que se está perdiendo se puede maximizar en lectura, descanso, disfrutar a la familia y al trabajo pues se estará más descansado. Sin embargo, también es un desafío ya que nosotros debemos administrar nuestros tiempos”.



Lo que dice la ley

“No hay ningún impedimento legal para adoptar esta modalidad, excepto que debe ser de común acuerdo y que la naturaleza del trabajo lo permita. Esto, debido a que es una modificación a lo establecido en el contrato de trabajo, por lo tanto, la única forma de cambiarlo es por causa legal o acuerdo de las partes”, explicó Luis Herrera, abogado de Trabajo Legal.



Finalmente, en cuanto a eventuales descuentos por realizar labores desde el hogar, estos podrían efectuarse. “En términos estrictos, podrían reducirse los bonos de colación y movilización ya que son ayudas que otorga el empleador para solventar los gastos que incurre el trabajador por motivos de su labor”. No obstante, aclaró que es un tema que dependerá de cada empresa y empleador.