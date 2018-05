Opinión 06-05-2018

Tema ineludible: la eutanasia

David Goodall, científico ecologista australiano, celebró el 4 de abril pp. 104 años de vida .Al soplar las velitas de su torta, todos sabían que pediría en sus deseos, como el último de éstos, el de “ morir con dignidad”.

Días atrás, el 2 de este mes voló a Suiza para poder cumplirlo, pues este país no ha aprobado la eutanasia, pero la ley no impide el suicidio asistido en ciertas circunstancias. En una entrevista dijo “ quiero morir .No es particularmente triste. Triste es que a uno se lo impidan”. Fue Goodall un activo miembro de la organización Exit International, que apoya la legalización de la eutanasia.

Particularmente, años atrás un muy querido y fraternal amigo NCE sufrió dolores intensos por un CA terminal que padecía. Reservadamente me pidió ayuda para terminar con su vida de tanto dolor. Nada pude hacer por él, salvo visitarle diariamente y al final vestirlo para su viaje al más allá, pedido por sus hijos como gratificación por la honda e invariable amistad que tuvimos.

Por ello creo, junto a otras defunciones de familiares que lo hicieron con grandes dolores, que estoy habilitado para opinar sobre la eutanasia con propiedad, libremente de toda creencia religiosa o filosófica. Como todos sabemos, este es un tema poco tratado públicamente, que está en la conciencia de muchos, sobre todo en este último tiempo en que vemos con sorpresa como se ha alargado la vida del ser humano. Ya no asusta que alguien cumpla 80 0 90 años de edad, lo que preocupa ,es la calidad de vida que deberán llevar esos ancianos.

Sabios y filósofos, han enfrentado a través del tiempo, el conflicto entre el derecho del individuo a regir su propia vida y el derecho de la sociedad a imponerse sobre este individuo.

Pero, ¿ Hasta qué limite puede intervenir la sociedad en imponer los valores de la calidad de vida al individuo para mantenerlo alto frente al nivel de calidad de vida del grupo? ¿ Quién decide cuales aspectos son positivos y cuales negativos para definir el nivel de calidad?

Dejo a Ud. la respuesta de dichas interrogantes y ojalá, sean tema de conversación familiar y grupal. La “ Eutanasia” es uno de los tópicos a los cuales debe enfrentar hoy y sin más dilaciones nuestros Legisladores, los que después de años volvieron a legislar sobre el aborto y la píldora del día después.

El problema que planteamos hoy , es muy serio porque influye en varios aspectos relacionados con el individuo, la sociedad, aspectos legales y jurídicos, morales, profesionales y otros. La Eutanasia, amigos lectores, que se han atrevido a leer esta crónica, es una palabra griega que significa: muerte fácil, placentera. La Enciclopedia la define como “ Medidas tomadas deliberadamente por el médico para aliviar el dolor insoportable y el sufrimiento de un ser humano que agoniza, debido a una enfermedad crónica, fatal y definitivamente incurable”.

La ayuda se lleva a cabo infligiendo una muerte piadosa. Hacemos énfasis en las palabras dolor – sufrimiento, agonía, incurable, fatal y frente a estas palabras : muerte piadosa.

Al respecto un articulista el Dr. Santiago Richter ( base de esta crónica) acota que existen diferentes definiciones de Eutanasia, pero, todas incluyen ciertas condiciones comunes. Es así como el proceso de muerte es definitivo e inevitable, solo que el camino a ella es muy doloroso, pues, ya ningún medicamento calmante es efectivo. Asi es como la muerte es expresamente solicitada por el sufriente y es llevada a cabo, por otro individuo( médico) a diferencia del suicidio ( realizado por uno mismo).

Existe una esfera poco conocida y es cuando los médicos le proporcionan al sufriente los instrumentos y la posibilidad de suicidarse, que algunos denominan “ muerte pasiva” en la cual la medicina no hace nada para prolongar la vida del sufriente, acercándose así al final de manera indirecta.

Lo contrario es la muerte activa, en la cual un ser humano conscientemente interrumpe su vida. No estamos hablando de “ asesinato” como pudiera creerse, porque no hay víctima, solo se trata de un ser humano para quien ya no hay cura, solo sufrimiento y dolor, como tampoco existe posibilidad de aliviar su dolor.

Ese individuo, solicita, pide, ruega, interrumpir su vida para no prolongar su dolor. Más de alguno se preguntará si dicho individuo¿ está en condición suficientemente consciente, con estabilidad anímica para que su decisión sea así de fría, calculada y sopesada? Y si el médico, como individuo ¿tiene el derecho moral de suspender de dejar de administrar un medicamento o desconectar alguna máquina que está usando el paciente? O más aún ¿de administrar un medicamento que producirá la muerte a quien desea fervientemente interrumpir su sufrimiento?

Por último quizás Ud. se esté preguntando ¿ cuál es la posición social, jurídica ,médica, económica de la sociedad frente a esta problemática? La Eutanasia, entonces, puede ser vista y analizada por las distintas ramas de la sociedad y de la filosofía. El tema es amplio y profundo y da para más de una crónica. Pero, frente a él, estimado lector, como libre pensador, creo y afirmo que la democracia DEBE permitir legalmente a cada ser humano, la libertad de pensamiento y de expresión y la “ decisión” de su propio futuro, siempre que no perjudique al resto de la sociedad, por lo que en presencia de una enfermedad maligna, terminal e incurable, con plena conciencia cada paciente debería tener el derecho a pedir la aplicación de la eutanasia para que le ayude a finalizar su vida ya sin más dolores insoportables ni sufrimientos.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista