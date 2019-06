Editorial 15-06-2019

Temperatura ambiental

Requerir al Presidente de la República modificar el DS 548, con el objeto de regular la temperatura ambiental en los establecimientos educacionales, específicamente para que las salas de clases tengan un mínimo de 18° C y que no superen los 23° C, es el objetivo de la resolución 430, aprobada por la unanimidad de 146 votos favorables.



En el documento se explica que el decreto supremo 548 aprobó las normas para la planta física de locales educacionales y establece las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional del Estado, según el nivel y modalidad de enseñanza que impartan.



De tal modo, corresponde al Ministerio de Educación Pública fijar las normas que determinen las exigencias mínimas que, según el nivel y modalidad de enseñanza que impartan, deben cumplir los locales educacionales declarados cooperadores de la función educacional del Estado.



Se resalta que estudios a nivel nacional, como el realizado por la Organización Educación 2020, señalan que estar en espacios con una temperatura apropiada es una necesidad básica y que con el frío el organismo se pone en modo de conservación y busca formas para elevar la temperatura para sentirse mejor.



Los expertos calcularon que por cada aumento de 0,55 grados centígrados en la temperatura promedio durante el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje. Así, la reducción en el aprendizaje comienza a ser detectable cuando la temperatura sube por encima de los 21 grados, se acelera a partir de los 32 grados y se hace aún más notable por encima de los 38 grados, según el reporte.