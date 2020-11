Crónica 14-11-2020

Temporada 2020-2021 Instituciones de la Mesa Provincial de Prevención de Incendios Forestales realizan campaña en precordillera de Linares





Poco a poco está resurgiendo el interés por disfrutar de los paisajes y la naturaleza reinante en la precordillera de Linares, lo que de alguna forma conlleva al riesgo de que se originen incendios forestales, lamentablemente.

Es en ese contexto que la Gobernadora Claudia Jorquera, lideró una campaña de difusión en terreno con las instituciones integrantes de la Mesa Provincial de Prevención de Incendios Forestales, específicamente en la Ruta L-45, camino a los sectores Pejerrey y Vega de Salas con cruce Embalse Ancoa (Ruta L-429).

Funcionarios de la Gobernación de Linares, de CONAF (Corporación Nacional Forestal) con su corpóreo “Forestín”, de la Prefectura de Carabineros de Linares, del Cuerpo de Bomberos de Linares, de la PDI, del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), de la Red de Prevención Comunitaria y de Seguridad Municipal, entregaron material gráfico a los automovilistas, ciclistas, turistas y lugareños, sensibilizándolos sobre el manejo responsable del fuego, ya que en el caso de los siniestros forestales, la mano del hombre está presente en más de un 90% de los casos, ya sea de forma intencional, por descuido o negligencia.

“Estamos en esta ruta haciendo un llamado a todas aquellas personas que les gusta la naturaleza, que les gusta disfrutar de toda esta maravilla que tenemos en nuestros cajones, y pidiendo hoy día la prevención. Es importante que haya un autocuidado en esto, porque a la fecha llevamos 26 incendios forestales en la provincia, y el año pasado a la misma fecha eran 16. Sabemos que viene un aumento importante de la temperatura, de 1,5°C aproximadamente, sabemos que hay combustibles fósiles en todo este sector y que sin duda, no vamos a estar exentos de los incendios forestales”, señaló en el lugar la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera.

LLAMADO DE LAS INSTITUCIONES

José Ugarte, Jefe (s) de CONAF Provincia de Linares, explicó que a la fecha ya se registran un 56% más de incendios forestales comparado con la temporada pasada en la Provincia de Linares, “por lo tanto, estamos recomendando, por la situación que se va a venir próximamente, con las altas temperaturas que se proyectan este año, es ayudarnos a prevenir los incendios, básicamente si ven humo, alguna fogata, ya sea llamar a Carabineros (133), a CONAF (130) o a Bomberos (132), para prevenir que se produzca algún incendio y ayudarnos a mantener y preservar la naturaleza”.

En tanto, la Subprefecto de los Servicios y Prefecto (s) de la Provincia, la teniente coronel de Carabineros Maureen Espinoza, indicó que “el llamado de Carabineros es a mantener los sectores limpios, evitar hacer fogatas, recordar que a contar del 1 de noviembre todo tipo de quemas está estrictamente prohibida. Carabineros tiene un alto despliegue, especialmente los fines de semana en los sectores más turísticos para efectuar tanto controles de identidad, vehiculares y además entregar recomendaciones para prevenir incendios forestales”.

Por su lado, Gustavo Barrera, Capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de Linares, recalcó que “para nosotros como Bomberos esto es súper importante que la comunidad entienda de una vez que la mayoría de los incendios son causados por los humanos. Hacemos un llamado a la comunidad para que con responsabilidad tengan un buen manejo del fuego, las quemas están prohibidas. Como Bomberos el aporte que hacemos a la comunidad es bastante y estamos súper sobrepasados, necesitamos que tomemos conciencia todos”.

El Comisario Orlando Contreras, de la BICRIM Linares de la PDI, explicó que en caso de su institución llevan más de dos años investigando delitos de incendios forestales. “Hemos hecho más que una labor preventiva, una labor investigativa, sobre todo después de los incendios grandes que hubo en la Región del Maule hace un par de años, lo cual conseguimos condenas respecto a eso. La idea es que eso no se repita ahora y hacer una labor más educativa y preventiva con la finalidad de evitar los incendios y no estar investigándolos después. Es como lo que todos queremos”.

Por último, Macarena Acuña, Gestora de Prevención de la Red de Prevención Comunitaria aconsejó que “todos colaboremos en este proceso de prevención de incendios forestales. Evitemos las quemas, evitemos hacer fuego innecesario, sobre todo en aquellos días donde hay mucho calor y mucho viento, así nos cuidamos entre todos y cuidamos el medio ambiente”.