Editorial 18-01-2017

Tenencia responsable de animales

Junto a la representante de la fundación “Esteriliza, No Abandones–Chile”, se reiteró la necesidad de que el Gobierno ponga urgencia al proyecto que establece la tenencia responsable de mascotas de manera que la Comisión Mixta a cargo de la iniciativa la despache a la brevedad.



La finalidad es exigir que se dé urgencia al proyecto, subrayó su confianza para que se asuma la necesidad ineludible de contar con legislación que se haga cargo de la posesión de animales y sancione su maltrato.



Esto tiene que ver con la responsabilidad del ser humano y la ley va a ser positiva también para aquellos a quienes no les gustan tanto y no quieren verlos en la calle, pues a eso se quiere apuntar en general y por eso se necesita una ley de tenencia responsable en el país a la brevedad.



Los propios veterinarios afirman que es imperioso sacar adelante esta normativa, que debe abordar la tenencia responsable como una materia de educación temprana y permanente, pues se trata de procesos continuos para alcanzar el cambio de conducta e implica, por otra parte, la existencia y aplicación de sanciones ejemplificadoras.



Para muchos ha existido y falta de voluntad política del Gobierno por el no envío de las indicaciones comprometidas y que dice relación con los recursos que se deben disponer para poner en práctica la norma.