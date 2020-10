Deporte 02-10-2020

Tenimesista Camila Castillo seguirá jugando en la liga de Alemania





Destacada deportista maulina está a la espera de retornar a Europa para afianzar su crecimiento. Se encuentra en Talca bajo un estricto régimen de entrenamientos que la mantenga activa, para cuando pueda viajar nuevamente. La pandemia por Covid-19, cambiaron su planificación.



Motivada por su padre, el ex – futbolista profesional Luis Enrique Castillo, desde muy temprano Camila Castillo Avendaño comenzó a mostrar su talento en el tenis de mesa.

Con los años alcanzó figuración y reconocimiento que la llevó a la selección nacional y por ende, participaciones en Torneos Sudamericano y Latinoamericano en esta disciplina deportiva.

Camila ha proyectado su carrera a Europa.

Se encuentra jugando en Alemania, con las mejores tenimesistas del mundo, aunque la pandemia la ha traído de regreso a nuestro país, esperando que se reanude el circuito germano.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “para nosotros es un orgullo el crecimiento que ha tenido Camila (Castillo). Ella comenzó muy niña en el tenis de mesa (11 años) y hoy la vemos como una jugadora madura que ha hecho de este deporte, un estilo de vida. Felices de tenerla como una embajadora del deporte maulino jugando en Europa. Uno de los ejes principales de la Política Nacional de la Actividad Física y el Deporte 2016/2025, es captar talentos deportivos como ella y apoyarles para que se proyecten hacia el alto rendimiento. Nos contó que cuando disputó los Juegos Nacionales Deportivos en Santiago, ´se conectó” definitivamente con el tenis de mesa. Se siente realizada y desde Mindep-IND muy contentos por sus progresos”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Camila Castillo reconoce que el tenis de mesa es su pasión.

Le ha ayudado mucho a desarrollarse como persona y deportista “gran parte de mi vida esta resumida en este deporte. Todo lo que soy es gracias al tenis de mesa. Este deporte me ha ayudado a pararme después de cada dificultad, tener amor propio y asumirlo como un estilo de vida”, expresó.

La pandemia que vive el mundo producto del Covid-19, ha generado una “pausa” en sus actividades en Alemania “estoy en Chile por el tema de la pandemia. Aún no tengo para cuando viajar, pero me sigo preparando para nuevos desafíos. Cuando se reabran los circuitos mundiales, empezar a competir y, en especial, activar el ránking mundial. No hay nada claro en cuanto a competencias ni en Chile, ni en el extranjero. Es decir, no hay fechas de retorno. En Alemania, la liga ya empezó, pero sé que las condiciones actuales de nuestro país, no están para buscar recursos. Hay otras prioridades. Así me siento yo, por lo cual a esperar”, expresó la deportista.

Respecto al nivel del tenis de mesa que se practica en nuestra región, Camila Castillo indicó “hace muchos años que se está mostrando un gran nivel. Hemos tenido logros latinoamericanos, sudamericanos... El caso de Gustavo Gómez que triunfa en el circuito mundial y, además de ser un excelente deportista es una gran persona. Es gratificante para la región tener deportistas con tanta calidad”.

Junto a su técnico Guillermo Campos, se las han ingeniado para entrenar en un gimnasio bajo todas las condiciones sanitarias que amerita la contingencia “hubo que adaptar este espacio e instalar una mesa de alto nivel que nos permitiera entrenar. Camila se encuentra en Talca esperando que se dé la posibilidad de regresar a Alemania. Su idea es competir en todos los eventos que el calendario nacional lo permita. Lo lindo de las redes sociales, es que los entrenamientos que estamos realizando acá, los ven en su club en Alemania. Gracias a eso, ya ha recibido algunas ofertas de otros clubes europeos y seguir desarrollando su carrera deportiva. Muy contentos. Ella es muy esforzada. Su trabajo disciplinado y constante, ha dado muy buenos resultados”, recalcó el coach.