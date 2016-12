Deporte 28-12-2016

Tenimesista maulino premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos fue felicitado por Directora del IND

El deportista talquino fue elegido como el mejor en su especialidad, reconocimiento que reafirma su gran año.



Desde pequeño Gustavo Gómez dio muestra de que sería uno de los mejores deportistas del país, solo era cosa de tiempo, sin embargo, ese momento llegó y hoy el tenismesista talquino se ha consolidado como uno de los grandes del deporte nacional.



Dentro de los hitos de Gustavo en este 2016, está la gran participación en el preolímpico, competencia que lo dejó a tan solo un punto de clasificar representando a Chile en los Juegos Olímpicos de Río. Este logro llamó la atención del Instituto Nacional de Deporte, entidad que al observar el esfuerzo y gran desempeño del talquino, decidió premiarlo con una beca deportiva para entrenar y perfeccionarse unos meses con los mejores tenismesistas de mundo en República Checa.



Su gran año le ha entregado muy buenos resultados y eso ha trascendido a nivel nacional, por lo mismo, nadie se sorprendió con su cierre de temporada, que fue de ensueño, al ser condecorado por primera vez en su carrera deportiva como el mejor tenismesista del país, premio que fue entregado por el Circulo de Periodistas Deportivos de Chile, gremio que todos los años reconoce con un estímulo a los más destacados de cada disciplina.



Debido a su excelente año, y por supuesto, al recibimiento de este galardón, la directora regional del IND, Alejandra Suazo, lo invitó hasta su despacho para felicitarlo en forma personal por su premio del CPD como el mejor tenimesista de Chile.



Gustavo, quien estuvo acompañado de su padre y entrenado Gustavo Gómez, se refirió a su gran temporada. “Ha principio de año había que visualizar como me iba a ir, y estoy muy contento porque me fue bastante bien, sobre todo en los campeonatos nacionales, logré ganar uno, estuve en la final en otros dos, y a nivel sudamericano ganamos el bicampeonato por equipo y por individuales quedé entre los ocho mejores. En el preolímpico no logré clasificar pero llegué hasta la final, perdí muy estrechamente pero me deja muy satisfecho porque ahora voy con todo para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, afirmó.





Sobre sus proyecciones, el deportista maulino tiene el panorama muy claro: “tenemos el campeonato mundial individual en Dortmund, Alemania, en este certamen mi intención es lograr ganarle a algún asiático y pasar la mayor cantidad de rondas posibles, también está el iberoamericano en Barcelona, España, aquí quiero lograr medalla. También se viene el campeonato más importante, que es el panamericano especifico en Colombia, que es la primera vez que se hace esta modalidad”.