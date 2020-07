Deporte 08-07-2020

Tenimesista paralímpico Luis Flores, de Yerbas Buenas, recibió implementos deportivos del Mindep-IND



Mientras dure la pandemia, el destacado deportista clasificado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, seguirá entrenando en su comuna, mientras el Comité Paralímpico gestiona una estada en el extranjero, antes de viajar a Japón.



Bajo las medidas de resguardo pertinentes, se realizó en el Gimnasio Municipal de Yerbas Buenas, un solemne acto de entrega de implementos deportivos al tenimesista Luis Rodrigo Flores, clasificado a los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón 2021.

En la ceremonia participaron el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cádegan Morán, la Directora Regional (s) del IND, María Gasull Díaz, la encargada del departamento de educación extraescolar de Yerbas Buenas, Ximena Vera, el técnico Christian Carrasco y el destacado deportista.

Luis Flores se encuentra en el puesto 8 del ranking mundial de la clase 2 del tenis de mesa paralímpico, que le permitió clasificar a la cita deportiva internacional.

A nombre del Instituto Nacional del Deporte, su Directora Regional (s), María Gasull Díaz le hizo entrega de 12 cajas de pelotas de competición, 1 buzo deportivo, 1 mochila y 12 pack de gatorade.

Del mismo modo, se le facilitó una mesa de competición para la práctica del tenis de mesa, mientras esté entrenando durante la pandemia, ya que una vez que se levante el estado de excepción constitucional por catástrofe, retornará a Santiago para continuar su preparación con el Team Chile.

La autoridad del deporte regional le deseó mucho éxito y felicitó por su esfuerzo graficado en esta clasificación a los Juegos Paralímpicos del próximo año.

En la ocasión, el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cádegan, anunció “apoyaremos en todo lo que esté en nosotros como Municipalidad para que Luis entrene tranquilo y llegue en óptimas condiciones a Tokio. Le facilitamos a contar de hoy, totalmente gratis, el Gimnasio Municipal para que entrene de lunes a viernes en un horario que le adecue. También él tendrá los pasajes a Santiago y retorno a nuestra comuna, para cuando pueda viajar a continuar sus entrenamientos. Para Yerbas Buenas, es un orgullo lo que él ha logrado”, sostuvo el jefe edilicio, quien jugó “un paleteo” luego de la entrega de los implementos deportivos.

El deportista maulino se suma a los también tenimesistas paralímpicos Tamara Leonelli y Cristián González y a la canoísta convencional oriunda de Constitución, Karen Roco que estarán en la cita de los cinco anillos.

Sobre el particular, el tenimesista Luis Flores manifestó “muy agradecido por este apoyo que me brindó IND. Esto me ayuda mucho para seguir entrenando. Era lo que me faltaba. Solo estaba haciendo acondicionamiento físico en casa. Ahora comenzaré a entrenar más específico para lo que se viene”.

En tanto, su técnico Christian Carrasco añadió “estos materiales le permitirá a Luis, moverse tras los trabajos físicos online y las tareas teóricas que realizamos con el cuerpo técnico nacional. Hemos tenido una serie de propuestas de parte del Comité Paralímpico para ir a algún país, una vez que pase esta pandemia. Se están haciendo gestiones para que nos reciban. Las diferencias no son muy grandes con los mejores jugadores del mundo. El francés que es el 1 del mundo, Luis lo enfrentó y le estuvo ganando dos sets a cero y se lo dio vuelta por experiencia”, reveló el coach.

Hasta antes de que se decretara estado de excepción constitucional por catástrofe, Luis Rodrigo Flores había logrado medalla de oro en individuales clase 1-3 en Chile Open y oro también por equipos en clase 1-5 en Chile Open, además de coronarse campeón del Open de Polonia, en individuales clase 2.