Social 24-03-2021

Tercer retiro del 10%: Experto recomienda invertir dineros en propiedades con alta plusvalía



Según Cristián Lecaros de Inversión Fácil, un departamento que tiene una rentabilidad inmobiliaria con pie al 5%, en 10 años es posible multiplicar 10 veces lo invertido en un principio.



A pesar que el tercer retiro de las Afp´s aún no está aprobado, expertos han querido adelantarse y entregar algunas recomendaciones con objeto de multiplicar dichos ahorros en tiempos de pandemia y crisis económica. Una alternativa es apostar en propiedades como un medio de inversión y arrendarlas para obtener retornos, como plantea Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil.



Si bien existen muchas formas de invertir el dinero, Lecaros aconseja la inversión de activos inmobiliarios donde en el caso de una vivienda compras en el formato de cesión de derechos.



“Hoy puedes encontrar la venta de un departamento con una plusvalía súper importante, con entrega inmediata de un dormitorio y un baño en la comuna de Estación Central por UF 1.468, que equivale a 43 millones aproximadamente. Normalmente, los precios han estado en los $ 60 millones en la actualidad, por lo que sería una buena oportunidad de proyecto. Es un sector de movilidad rápida de arriendo por lo que es una ventaja a la hora de pensar en inversión”, explica Lecaros.



Junto con lo anterior, el experto en inversiones enfatiza que es importante conocer rentabilidades a la hora de apostar por una inversión de este tipo. Se debe estudiar el perfil de los potenciales arrendatarios, las zonas de inversión y el tipo de propiedad, ya que todo esto estará ayudando a entender las preferencias y escoger una propiedad que asegure “buenos” arrendatarios.



En un webinar de Inversión Fácil, Lecaros advierte que hay temor a la hora de decidir en qué invertir el dinero ya que “los créditos de consumo, deudas, tarjetas de créditos te revientan la capacidad de crédito, y las personas no pueden comprar, no pueden ocupar la velocidad del banco, y finalmente todos esos ingresos que te cuesta tanto ganar, gran parte de ellos se van en ingresos financieros. Por eso, es importante que la gente pague las deudas “malas”, aquellas que no te dejan avanzar”, indica el especialista.



Al mismo tiempo, precisa el tiempo que demora la ganancia de una inversión, el que no es inmediato, por lo mismo, pidió paciencia. “Uno no puede hacerse millonario invirtiendo de un día para otro, a no ser que sea una estafa piramidal. Por el contrario, es constancia, es un proceso lento, pero permanente. Si ponemos como ejemplo un departamento, y analizamos una rentabilidad inmobiliaria con pie al 5%, podríamos en 10 años multiplicar 10 veces lo invertido en un principio”, grafica.



Actualmente, existen cuatro proyectos que buscan establecer un tercer retiro. De ser aprobado o no, Lecaros aconseja utilizar este tercer retiro en inversiones, siempre cuando no haya deudas importantes o necesidades por cubrir.



Por último, recuerda que “en la condición que estamos viviendo como país es fundamental poder educar financieramente a las personas. Es un tiempo movido, desafiante, con tanta incertidumbre, debemos prepararnos y buscar respuestas y opciones para salir adelante, utilizando, por ejemplo, nuestros dineros, y es ahí donde nosotros queremos colaborar, orientando a las personas y educarlas”.