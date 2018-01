Deporte 21-01-2018

Tercera División: Albirrojos ya tienen sus primeros nombres para este 2018 y siguen con la campaña para nuevos socios

El Club Deportes Linares ya se prepara para el campeonato 2018 de la Tercera División del Fútbol Chileno y para ello ya confirmaron los primeros nombres que van a componer el plantel que se la jugará por el ascenso, pero además hicieron un llamado, ya que siguen con la campaña de captación de nuevos socios.

En cuanto a quienes van a componer el plantel 2018, siguen en el club albirrojo Lucas Mondaca, Marcos Arriagada, Aarón Araya, Mauricio Rivera, el portero Juan Aravena, Diego Fuentes, Eliacer Pérez, Valther Rozas, Hans Cabezas, Cristian Castillo, Alejandro Fariña, Diego Terán y Jesús Sierra.

“Estoy muy feliz de volver a vestir la camiseta de Deportes Linares este 2018, una de mis prioridades era quedarme en Linares por los estudios, estudio pedagogía en la Universidad de Talca y el año pasado me apoyaron mucho en ese desafío de jugar y estudiar, así que eso hizo que yo me quedará, la directiva y los profesores están haciendo las cosas bien”, dijo Lucas Mondaca, jugador que sigue en Deportes Linares.

El volante linarense agregó que “este año va a ser el año de deportes Linares, por lo que se hizo el año pasado, por el trabajo de los profesores y de nosotros, y la institución está haciendo bien las cosas, esperemos que se nos den los resultados desde un principio y de la hinchada no puedo decir nada, ellos fueron incondicionales el año pasado, pese a que no siempre tuvimos los mejores resultados, esperamos que la hinchada siga apoyándonos siempre, este año no les vamos a fallar y vamos a dar todo lo de nosotros para quedarnos con los puntos de visita y de local, le decimos a la hinchada que este 2018 confíen en nosotros”.

En cuanto a la prueba de jugadores, el director Técnico Manuel “Monono” González, indicó que fue todo un éxito y que el próximo lunes 22 de enero, se define quienes de los 34 seleccionados, serán parte del plantel.

“El proceso fue un éxito, estuvo a la altura de lo que buscábamos, recorrimos distintas comunas de la provincia y en Talca, en la búsqueda de talento, probamos más de 200 chicos y dejamos seleccionados 34. La idea es que el 22 se hace el último filtro y vemos si reúnen las condiciones para ser parte de Deportes Linares”, señaló.

El estratega albirrojo también dijo, “el club mantiene las políticas de mucho sentido de pertinencia, de darle la oportunidad a los talentos jóvenes de la región del Maule, y esperamos que la hinchada siga respondiendo de la misma forma que en el 2017, porque nos sentimos muy respaldados por los albirrojos, y esperamos como cuerpo técnico y como plante que se sume mucha más gente al objetivo que queremos alcanzar este año, ser protagonistas del torneo”.

Además desde el cuerpo técnico se indicó que el próximo 26 de febrero, comienza la pretemporada de Deportes Linares, esto de cara al inicio del campeonato que será en el mes de abril.

CAMPAÑA DE SOCIOS

La Directiva de Deportes Linares además sigue apelando a los hinchas, para que este año apoyen a los albirrojos en el estadio, pero además haciéndose socios del club. Los precios son 30 mil pesos (galería y tribuna) y 60 mil pesos (block jota), sólo se paga una vez al año y además tendrán camiseta 2018 de regalo. Todos los viernes en la plaza de armas a partir de las 17:00 horas se instalarÁ un stand para captar socios, al igual que los sábados a partir de las 11:00 horas.

“Necesitamos 500 socios como mínimo, para poder realizar nuestro proyecto de Deportes Linares 2017, por eso le pido a la gente que coopere con la institución, en forma de retribución le entregaremos la camiseta y obviamente la credencial, y esto va en directo beneficio de nuestra institución, además de aprovechar todos los descuentos que tienen nuestros auspiciadores”, concluyó Marcos Álvarez, presidente de Deportes Linares.

Álvarez además indicó que es fundamental que los linarenses sigan apoyando al depo, porque el club ha recuperado su identidad y es de los hinchas, “pero además hay que recordar que el ascenso es tarea de todos”.

El dirigente indicó que los auspiciadores para el próximo torneo serán Mundo Pacífico, Zenteno Consultores, Bear Berry, PC Wow, Danigas, Rosselot, Plásticos Isuam, Linatal, Estampados Tomax, Municipalidad de Linares y Transportes Gastón “Toncho” Yáñez. En todas las instituciones los socios tienen descuentos.