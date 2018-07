Opinión 26-07-2018

Tercera edad, etapa de sobrevivencia y crecimiento personal

Voy a conversar con ustedes, queridos lectores, de esta etapa de la vida, la más difícil de todas, tratando de considerar y respetar las dignidades de todos, desde los más humildes que les falta todo hasta los que se encuentran bien asistidos y protegidos por sus familiares y con derechos adquiridos por sus trabajos.

Difícil y última etapa de nuestras vidas que culmina con nuestra muerte.

Todos conocemos y vivimos aquellas dificultades, ya sea por abandono familiar, indolencia, la sensación de que molestamos y somos cargas a los demás, pobreza, falta de recursos económicos y medicamentos caros, falta de respuesta solidaria social, enfermedades crónicas con impedimentos físicos y mentales, pensiones miserables, frustraciones familiares o matrimoniales que conllevan a decepciones y tristezas, falta de recursos y casas de acogidas, de políticas integrales estatales en atender y solucionar a los ancianos necesitados, etc.

Es difícil, desde lo personal, plantear soluciones, las cuales necesitan una respuesta real desde las autoridades en todos los niveles del estado para atender las necesidades de un conglomerado humano que cada vez aumenta en cantidad.

Sin embargo, en este artículo, voy a apelar a la fuerza interior que llevamos, con mucha honra, todos nosotros para sobreponernos y que ahora le llaman resiliencia y que no es más a lo que siempre en momentos difíciles afrontamos con energía para sobreponernos y a lo cual llamamos: “a ponerle el hombro o al mal tiempo buena cara”.

Para ello, es necesario escuchar y reflexionar que dicen otras personas que viven esta realidad y comunican a sus pares para el crecimiento personal y afrontar estas terribles realidades.

Traigo a vuestro conocimiento los que nos dice la conocida actriz norteamericana Jane Fonda (80 años actualmente) a un grupo de persona de la tercera edad (el 20 de enero de 2012), aunque sea una realidad diferente a la nuestra, sin embargo, están viviendo la misma etapa que la nuestra y sus angustias son las mismas, porque todos somos seres humanos.

“Hoy vivimos medianamente 34 años más que nuestros bisabuelos, es una entera segunda vida a mayores que se añadió a la duración de nuestras vidas, pero todavía gran parte de nuestra cultura no ha hecho frente al significado de todo esto.

Aún vivimos con el viejo paradigma que ve la vida como un arco, una curva que sube y baja: naces, llegas a la cumbre a la mitad de la vida y después declinas en la vejez, pero muchas personas, filósofos, artistas, doctores, científicos...están viendo con nuevos ojos lo que yo llamo “el tercer acto”, las últimas tres décadas. Las últimas tres décadas de la vida. Se dieron cuenta que esto es en realidad un trozo de vida con su propio significado.

¿Cómo vamos a utilizar este momento?

¿Cómo podemos vivirlo con éxito?

La metáfora correcta para el avance de la edad es una escalera. La elevación del espíritu humano que nos lleva hacia el conocimiento a la plenitud, a la autenticidad.

Ahora que estoy justo a la mitad de mi tercer acto, entendí que nunca estuve más feliz.

El mundo entero funciona gracias a una ley universal, la entropía, la segunda ley de la termodinámica.

Entropía significa que cualquier cosa en el mundo, está en proceso de condición de deterioro y decadencia, el arco. Sólo existe una excepción a esta ley universal y es el espíritu humano que puede seguir evolucionando hacia lo alto, la escalera.

Todos nacimos con un espíritu, todos nosotros, pero a veces viene aplastado por los retos de la vida, violencia, abuso, abandono…

Nos podemos sentir incompletos, tal vez el objetivo del tercer acto es completarnos.

Entendí que los terceros actos son importantes, cuando entendí que esto sería mi último acto.

¿Cómo debería haberlo vivido?

¿Qué tendría que haber entendido en este acto final?

Y entendí que para saber hacia dónde está yendo, tenía que saber dónde estuve. Así que regresé atrás y analicé mis dos primeros actos. Tal vez el objetivo central del tercer acto sea regresar e intentar, si es el caso, cambiar nuestra relación con el pasado.

La experiencia no necesariamente nos hace sabios. El reflexionar sobre las experiencias que vivimos que nos hace sabios y nos ayuda a ser completos que conlleva sabiduría y autenticidad.



(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)