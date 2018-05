Opinión 09-05-2018

Tercera Guerra Mundial destruirá Chile

La historia de nuestra civilización, ha sido de saqueos y genocidios. El motivo de vida ha sido la ambición tras bienes materiales enteramente superfluos.

Estados Unidos obtuvo su esplendor económico saqueando la riqueza de los países más débiles, junto al tráfico de armas, la exportación de la guerra a otras naciones, perpetrando y financiando Golpes de Estado en todo el mundo.

Estados Unidos financió y programó el Golpe de Estado Militar en Chile, el 11 de septiembre del año 1973, para apropiarse de nuestras riquezas básicas, que habían sido nacionalizadas por el Gobierno Democrático de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende.

El 11 de septiembre del año 1973, Chile fue invadido económica, política y militarmente, so pretexto de recuperar la democracia “La Democracia de la Usurpación y el Saqueo”.

Chile ya no pertenece a los chilenos. Pertenece a los Grandes Grupos Económicos Internacionales coludidos con las Siete Familias para quienes la única patria es el dinero especulativo.

Las exorbitantes utilidades que estos Grupos Económicos obtuvieron y que siguen obteniendo, no se han invierto ni se invertirán jamás en nuestro país.

Luego del Gobierno de la Unidad Popular, todos nuestros gobiernos han sido dóciles y serviles al gran Imperio occidental, tanto políticos como gobernantes son financiados por los grandes Grupos Económicos que controlan y administran el país.

En territorio chileno existen Bases Militares de Estados Unidos y una autorización, para que ingresen al sur de nuestro país 20.000 soldados extranjeros, en caso de un conflicto internacional.

Vendrá la Tercera Guerra Mundial y Estados Unidos será golpeado por las bombas de un ataque enemigo y un cataclismo telúrico impensado, que pulverizará el Estado de California. El Estado de Israel será destruido en Palestina, aunque ya están en su nueva tierra prometida, el sur de Chile y la Patagonia argentina.

Los iraní, enemigos históricos del sionismo, golpearán nuestras costas al menos con dos bombas atómicas, nuestro territorio será convertido en cenizas.

A lo anterior debemos sumar un cataclismo que cortará nuestro país en dos, en el Salar de Atacama, y la erupción en cadena de nuestros volcanes, incluido el nevado de Longaví.

Pagaremos el costo, por poseer las mayores reservas de agua dulce del planeta, gobernantes títeres y obsecuentes al genocida imperio occidental y una burguesía miope e ignorante, deslumbrada por la ambición y el consumismo.

Nuestra larga historia de genocidios terminará con genocidio…

Sobrevivirán las personas más conscientes, que puedan refugiarse en las montañas y desarrollar un sistema alimentario de supervivencia.

Esto no es una profecía:

Yo estoy dando a conocer información recibida desde el Cosmos, vale decir, desde otras dimensiones existenciales.

Validen esta información sólo cuando los acontecimientos descritos comiencen a precipitarse.

Deben considerar que el futuro siempre es incierto y está latente la posibilidad, que debido a los grandes cataclismos que se avecinan; las superpotencias no alcancen a utilizar sus arsenales nucleares.



(Moisés Castillo Poeta)