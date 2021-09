Crónica 16-09-2021

Tercera Versiön cuentos cortos DR.JOSE ILIC TORO

El presente concurso nació de una iniciativa surgida a finales de 2018, luego de la visita de la familia del fallecido Dr. José Ilic Toro a TV Cable Loncomilla y Canal 30, donde fue inaugurado el set número uno de televisión con el nombre de este ilustre personaje y del cual la región del Maule tiene mucho agradecimiento por su aporte a la salud, política y cultura.

En 2019 se desarrolló la primera versión de este concurso, con un gran número de participantes. A inicios de 2020 conocimos a los ganadores, que fueron galardonados y formaron parte de una íntima ceremonia de premiación que contó con la presencia de la familia del Dr. José Ilic Toro, para así respaldar su compromiso por mantener el legado de su padre y fomentar la cultura, lectura y la educación en la comunidad Maulina. En 2020 y durante la pandemia mundial del COVID-19 se desarrolló la segunda versión de este concurso. A inicios de 2021 y de manera telemática se conoció a los ganadores de esta nueva versión, que tuvo la participación de personas de las diferentes comunas de nuestra región.

Por este motivo, la familia Ilic patrocina este concurso literario, donde TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 son sus organizadores.

El mismo consiste en escribir cuentos cortos (el cuento corto es una narración breve basada en acontecimientos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo) con temática libre.





OBJETIVO



El concurso busca promover y estimular la creación literaria y cultural en las personas de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares. Fomentando la imaginación, la lectura y la redacción en torno a una reflexión que considera la vida de los/las habitantes del Maule Sur la y situación actual que atraviesa nuestro país.





BASES GENERALES



1. Este concurso está destinado a todas las personas mayores de 18 años con residencia en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares. Exceptuando a quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en la primera y segunda versión de este concurso. No podrán participar los trabajadores de Multicom Maule, TV Cable Loncomilla, TV Cable Santa Bárbara y Canal 30.



2. La temática de los cuentos será libre. Asimismo, el tiempo y espacio narrativo será a elección del escritor/a utilizando pasado, presente o futuro.

3. Las obras presentadas deben ser inéditas, es decir el texto no deberá estar participando en otros certámenes; tampoco haber sido premiado en concursos anteriores; no debe haber sido publicado en medios escritos y/o digitales. Los trabajos que contengan faltas de ortografía serán automáticamente descalificados del proceso de participación, así como también los trabajos que presenten garabatos, discriminación racial, de credo o que contenga contenido pornográfico.

4. Para participar en el concurso CUENTOS CORTOS DR. JOSÉ ILIC TORO, cada persona deberá adjuntar su trabajo en formato PDF y enviarla al correo cuentoscortos30@gmail.com Sin embargo, también se recibirán impresos en nuestras oficinas comerciales.

- Linares: Manuel Rodríguez 712

- Maule: 6 Poniente 1708, Doña Ignacia II

- San Javier: Tacna 1212

- Talca: Av. Colín 0635, local 6 (Interior Homecenter Sodimac), La Florida.

- Villa Alegre: Av. Abate Molina 663



5. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del proceso de selección quienes contarán con la colaboración de un comité de preselección coordinado por los organizadores.





BASES ESPECÍFICAS



1. La extensión del cuento deberá tener como mínimo una (1) página y máximo tres (3). Deberá estar escrita en fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo justificado.

2. El autor firmará con pseudónimo bajo el título de la obra, también deberá indicar: Nombre, edad, comuna, domicilio, e-mail y teléfono.

3. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes

4. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del proceso de selección.



ETAPAS DEL PROCESO



1. El concurso inicia el día 03 de mayo de 2021.



2. Las obras serán recibidas hasta el 11 de octubre de 2021.



3. TV Cable Loncomilla y Canal 30, seleccionará a los 15 mejores cuentos, los que serán enviados a la familia del Dr. José Ilic Toro.

4. El jurado estará conformado por los hijos y familiares del Dr. José Ilic Toro.



5. El jurado seleccionará cuatro cuentos finalistas, de los cuales dirimirá: Primer Lugar, Segundo Lugar, Tercer Lugar y mención honrosa.





PREMIACIÓN



1. Se realizará el día lunes 31 de enero de 2022 de manera telemática, al igual que la segunda versión. La ceremonia será transmitida por las pantallas de Canal 30.

2. Se entregará dinero en efectivo en pesos chilenos a los siguientes ganadores:



Primer lugar 250.000 mil pesos. Segundo lugar 200.000 mil pesos. Tercer lugar 100.000 mil pesos. Mención honrosa 50.000 mil pesos.

3. No se devolverán los cuentos recibidos.