Nacional 24-01-2020

Terminaron la cirugía con linternas de celular: Denuncian malas condiciones para operar a paciente en Hospital Barros Luco

En el ‘mejor sistema de salud del planeta’ se corta la luz en Hospital de alta complejidad de la RM y grupo electrógeno no funciona. Dramáticas imagenes de equipos de salud intentando terminar cirugías bajo linternas de celulares. ¿Cuánta indolencia seguimos tolerando?”. Esos fueron los descargos que realizó a través de su cuenta de Twitter la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izquia Siches, para referirse a la situación registrada durante ayer miércoles en el Hospital Barros Luco, en San Miguel. Esto, luego que un paciente terminara siendo operado bajo luces de linternas de celular, tras un corte de suministro eléctrico y el mal funcionamiento de los generadores. “Obtuvimos información de colegas del Hospital Barros Luco de dos cortes de suministro eléctrico, uno a las 18.00 y otro a las 21.00 horas, esta última complejizó el procedimiento quirúrjico que se estaba llevando a cabo”, detalló esta jornada Siches. En ese sentido hizo énfasis en que el hecho “es una situación crítica que no debería ocurrir, porque el funcionamiento de respaldo del grupo electrógeno debería dar el suministro después de un periodo de latencia comprensible”. Por eso, pidió que la situación se investigue para conocer qué ocurrió exactamente. Según la información recabada por Emol, la intervención quirúrgica se trató de una operación de alta complejidad, de tumor de base de cráneo, que se extendió por 14 horas. Además, denuncia fallas estructurales en el servicio de salud, como que el aire acondicionado no funcionaba, por lo que terminaron operando a una temperatura superior a los 30 grados, situación que implica un alto riesgo de infección. Adicionalmente, tampoco habrían existido fármacos adecuados para atender la emergencia, y la presencia de moscas en la sala de operación. La ausencia de suministro eléctrico no sólo habría generado problemas en la iluminación, sino que también trae consigo consecuencias como no poder usar el microscopio, no poder coagular el sangrado ni aspirar la sangre. Por ahora, el paciente permanece internado en la UCI en coma neurológico, sedado, con ventilación mecánica y con una hipertensión intracraneana.