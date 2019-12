Opinión 22-12-2019

Términos usados en las “ protestas” y otros

Desde octubre pasado, día a día leemos o escuchamos hablar de “Manifestaciones o Protestas” que, como todos sabemos son manifestaciones públicas en las cuales personas desfilan por calles o plazas, portando carteles alusivos a las demandan que solicitan sobre diversos tópicos, tales como asuntos económicos, políticos o sociales.

En el fondo, todas las < manifestaciones> son exhibiciones públicas de opiniones, sean patrocinadas o no por grupos activistas. Ellas demuestran que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política económica o social imperante en estos momentos.

Claro está que hoy más que antes, terminan dichas < manifestaciones o marchas> en disturbios, violencia producida por grupos que se aprovechan de éstas, para dar a conocer otras intenciones que hoy son habituales, produciendo asaltos, pillaje e incluso dañando físicamente a los encargados de cuidar el orden ( Carabineros).

Estas marchas, se han producido desde bastante años atrás aquí y en otros países, donde en algunos participan solo llevando “ pancartas” Así leemos por ejemplo que Marchas famosas se produjeron en Washington ( 1963) con el lema: Trabajo- Justicia: Paz. Otras se manifestaron en Irak contra la guerra; contra las FARC, en Colombia ( 2008), Manifestaciones en diversos países por un cambio Global; en Barcelona, Cataluña, Madrid (2.013- 2.015) por una república Catalana y la gran marcha en Chile con más de un millón de participantes con el lema “ Chile despertó” ( oct. 2019) pidiendo por los derechos sociales y fin de la desigualdad en todo sentido.

¿ Sabe Ud. como se cuenta la cantidad de participantes? Sabemos que en un mismo evento, se dan a conocer diversas cantidades, medidos por diferentes métodos. Uno de ellos cuenta el número de personas que pasan por un punto determinado en un minuto y multiplicando éstos, por los minutos que dura la marcha al pasar. Otros, miden a los participantes por metros cuadrados que ocupan en un sitio determinado( Plaza, por ej.)

En forma sucinta, hemos analizado lo que son las protestas ( tan en boga hoy en nuestro país) Ahora os invito a conocer otros términos, previos a las Marchas como lo es el llamado Cacerolado o Cacerolazo, que son también forma de Protestar .En este acto, los manifestantes hacen saber su descontento, produciendo ruidos al golpear cacerolas, sartenes u otros objetos domésticos, incluso participan desde edificios de altura.

Paula Molina, en un especial para la BBC N. Mundo, dio a conocer días atrás el impacto “ sicológico del estallido social en la pob. chilena” Textualmente acota: “ Miedo, ansiedad, incredulidad, culpa, rabia, irritación, tristeza, insomnio, falta de apetito, fatiga…….son algunas situaciones que según el Minis. De Salud de Chile, presenta en parte la población del país, como reacción ante el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre”.

Caro, carísimo, se ha pagado con las Protestas o Manifestaciones, donde a diario nos informamos de abusos policiales contra los participantes, saqueos, pillaje en general de jóvenes llamados NINI o sea que no estudian ni trabajan, están marginados según ellos por la sociedad.

Pero el verdadero problema que se mantiene aún, es que no se ha legislado para solucionar los variados problemas de todos conocidos. Los parlamentarios han perdido tiempo viendo < acusaciones> contra un Ministro y al propio Jefe de Estado. Nos preguntamos ¿ dónde y cuando el Gobierno presentará proyectos para mejorar de verdad la salud pública, el pago justo a sus empleados, buena atención en hospitales y Consultorios; el mejoramiento de la educación estatal y el término del enriquecimiento ilícito de sostenedores de colegios , universidades privadas, el fin de las AFP, ISAPRES y del modelo económico neoliberal, etc.?

Tiene toda la razón Mario Desbordes presidente de RN al decir antes de reunirse con el Presidente el 13 de este mes al decir: “ Creemos que hay una salida que va con reformas sociales, agenda anti abusos, reformas políticas y de orden público .Todas en paralelo y con el mismo énfasis. Y se deben hacer ahora porque es necesario tener avances antes de marzo” Le invito a pensar el porqué habla de antes de marzo…….por algo será ¿ verdad?..

Pero, la intención de esta crónica era otra. Nuestro deseo era y es el de conocer algunos términos usados en las Protestas ,por lo que de inmediato os invito a conocer un término usado en éstas que es el de FUNAR. ¿ En qué consiste? Simplemente en un acto público se repudia ( se Funa) a una persona que cometió una mala acción o crimen. Dos veces el personal hospitalario a “ funado” al Ministro de Salud que permanece en su cargo “ impávido” Al respecto, hemos averiguado que las Funas derivan de las Batucadas, acto de origen europeo en las cuales se mete ruido, se canta y se baila para festejar a alguien o para agraviar en forma negativa……Lo nuevo descubierto es que la palabra FUNA viene del mapudungún donde significa “ estiércol o podrido” ¿ Ve Ud. que siempre hay algo que aprender cada día?

Damos fin a esta crónica, para entregarles el origen de otra palabra que se usa en las protestas, asaltos, robos, etc. Los delincuentes. Para no ser perseguidos ,lanzan al suelo “ Miguelitos o simplemente Miguelito” que son materialmente “ clavos” en forma de estrellas con púas o cuchillas. Su característica principal es que, cuando son arrojados al suelo, una de las puntas afiladas siempre apunta hacia arriba.

Ya eran usados en la Antigua Roma, donde se les llamaba “ TRIBULUS” ( Tribulo) por su semejanza con los frutos de esta maleza, que tiene dos espinas largas y dos más que son cortas.

En la actualidad en varios países de América Latina se les conoce como “clavo miguelito o simplemente “ miguelito”. Veamos el porqué…..

A fines de la década de 1960 se utilizó este tipo de clavo en las Protestas contra el gobierno de E. Frei M. y fue Miguel Humberto Enriquez Espinosa ( 1944- 1974) Secretario del MIR quien empezó a usar este tipo de clavos que antes se conocían en nuestro país como “ abrojo” . En su honor los miristas le colocaron el nombre de “ Miguelito” ¿ Curioso, verdad? pero esa es la historia de este elemento que lanzaban para dificultar el paso y por ende su aprehensión por las fuerzas de orden público.



(René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista)