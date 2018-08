Crónica 15-08-2018

Terrenos de ex cárcel de Cauquenes podrían ser traspasados a Bomberos

Por el momento no es posible adelantar el futuro de lo que se podría realizar en esos terrenos, aunque la institución bomberil ha solicitado formalmente este espacio.



Un recorrido por la ex cárcel realizó el alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz en compañía del SEREMI de Bienes Nacionales del Maule Enrique Gómez Hoffer y también el diputado del distrito 40 Ignacio Urrutia.



La visita por los terrenos que hoy ocupa gendarmería para sus departamentos especiales, estuvo guiada por el mayor Juan Luís Bertoni Parra mayor jefe USEP de Gendarmería.



El alcalde agradeció la visita y se refirió a que los terrenos serán evaluados por técnicos del municipio cauquenino para saber sus medidas exactas y ver algún proyecto a futuro para ambas instituciones.



Además, aseguró que por el momento no es posible adelantar el futuro de lo que se podría realizar en estos terrenos, pero sí, están todas las intenciones para ocuparlo de la mejor manera posible, siendo bomberos una de las instituciones que ha solicitado formalmente este espacio.



En el lugar el SEREMI de Bienes Nacionales, Enrique Gómez informó que esto se enmarca dentro de las políticas del presidente Piñera para entregar soluciones a las necesidades de cada comuna, para que puedan ir desarrollando sus proyectos en beneficio de la comunidad.



Dicho espacio, considera más de 6 mil mts2, de los que sólo se utilizan cerca de 800 metros.