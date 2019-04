Nacional 27-04-2019

Testigos ubicaron a imputados de la muerte de Nibaldo Villegas en sector de Laguna Verde

En el quinto día de juicio oral por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, asesinado el año pasado en su casa de Villa Alemana, dos testigos ubicaron a los imputados de su homicidio en la playa Las Docas, en el sector de Laguna Verde, comuna de Valparaíso. Los testigos habían estado pescando en el lugar la noche en que, según la investigación, los acusados desmembraron el cuerpo de Villegas al interior de una fogata en dicha playa. “Nos damos cuenta que se estaba retirando el vehículo y le digo a mi amigo que hace mucho frío, que por qué no vamos a la fogata que dejaron estos tipos ahí. Pasaron tres, cuatro días, mi amigo me llama y me dice que revisara las fotos, que viera las fechas y los horarios, que él estaba viendo la información en la televisión, que concordaba”, dijo uno de los declarantes. “El día que estuvieron los imputados ahí, fue el día que nosotros justo estuvimos pescando, y reviso las fotos y nos dimos cuenta”, agregó el hombre. Por su parte, el otro sujeto explicó que “cuando se detienen a estos dos imputados me hizo click el tema del lugar. Entonces yo digo, ‘sabes que yo creo haber estado en ese lugar cuando pasó’. Voy a mi teléfono celular, reviso las fotos que habíamos tomado, la fecha y la hora. Ya para mí ahí calzaba todo”.